Novo chatbot da prefeitura promete agilizar trabalho de servidores

A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) colocou em funcionamento duas importantes melhorias para tornar o trabalho dos servidores municipais mais ágil, seguro e eficiente: o lançamento do chatbot Téo e a modernização completa da intranet.

O Téo é um assistente virtual com atendimento automatizado via WhatsApp, pelo número (67) 3314-3333. Desenvolvido com inteligência artificial, o chatbot auxilia principalmente em demandas simples e recorrentes de Tecnologia da Informação (TI), oferecendo orientações rápidas, registro de solicitações e respostas imediatas, sem a necessidade de aguardar atendimento humano em casos mais básicos.

Segundo o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, a iniciativa faz parte do processo de transformação digital da Prefeitura. Ele destaca que o Téo não substitui os canais já existentes, mas complementa o atendimento, ajudando a organizar o fluxo de chamados e permitindo que a equipe técnica se concentre em demandas mais complexas.

Além do chatbot, a Agetec também entregou a nova versão da intranet dos servidores, principal portal de acesso aos sistemas municipais. A plataforma ganhou visual mais moderno, alinhado aos sites institucionais, e foi migrada para uma tecnologia mais atual e segura.

De acordo com o diretor-executivo da Agetec, Rodrigo Lauletta, a intranet passou de uma plataforma antiga para o Java 25, trazendo mais velocidade, segurança, estabilidade e uma navegação muito mais fluida. A mudança já impacta diretamente a rotina dos servidores, com melhor desempenho e menos falhas.

Com essas melhorias, a Agetec reforça seu compromisso com a inovação e a modernização dos serviços internos, ampliando a autonomia dos servidores e melhorando a qualidade do acesso às soluções tecnológicas da Prefeitura.

O atendimento aos servidores segue disponível pelos canais tradicionais: e-mail (atendimento@agetec.campogrande.ms.gov.br), telefone, chatbot pelo número (67) 3314-3333, WhatsApp (67) 99929-4362 e pelo autoatendimento no site www.campogrande.ms.gov.br.