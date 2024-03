Organizações e Águas Guariroba plantam 30 árvores na Cidade dos Meninos

O Rotary Club de Campo Grande, BPW Campo Grande e Águas Guariroba uniram forças em prol do meio ambiente nesta 5ª.feira (21.mar.24).

Em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado na 6ª.feira (22.mar.24), uma ação conjunta plantou 30 mudas de árvores nativas na Cidade dos Meninos.

A mudas foram produzidas no Viveiro Isaac de Oliveira. A ação visa promover a valorização do trabalho voluntário e atender demandas sociais e preservação ambiental.

A presidente da Rotary Culb, Ana Luzia Abrão, enfatizou como projetos simples podem unir pessoas e trazer esperança. "Acreditamos que ações como essa servem como um símbolo em que um pequeno projeto de plantio de mudas pode conectar tantos jovens, crianças e mulheres, para trazer mais esperança no mundo".

Para a presidente da BPW, Eliane Amorim da Costa, é importante cuidar das nascentes e fazer uso consciente da água para combater o aquecimento global. "O plantio de uma árvore corresponde a uma nascente. Se cada um, cada habitante do planeta Terra, cuidasse das nossas nascentes e fizesse o uso consciente da água, não estaríamos enfrentando o aquecimento global hoje. Essa ação é uma sementinha para as futuras gerações", considerou Amorim, que também participa da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa (ALEMS).

Coordenadora de Responsabilidade Social da concessionária Águas Guariroba e presidente do comitê do Voluntariado, Bia Rodrigues, destacou a importância da pontencialização de ações voluntárias em prol do meio ambiente. "Temos como principal objetivo fomentar ações sociais lideradas por colaboradores de maneira estratégica, estruturada e sistematizada, contribuindo para que o trabalho voluntário seja um valor dentro da empresa. Dessa forma, aproximamos os trabalhadores da comunidade e contribuímos para o atendimento de demandas sociais".

O diretor da ONG Cidade dos Meninos expressou gratidão pela iniciativa e afirmou que mais ações como essa estão por vir. "A nossa comunidade está muito grata pela iniciativa, pois, hoje plantamos mudas, mas também a semente da sustentabilidade para o amanhã que vai germinar no coração das pessoas. Eu tenho certeza de que teremos mais ações como essa".

ROTARY CLUB DE CAMPO GRANDE

O Rotary Club de Campo Grande é parte do Rotary International, uma organização mundial de líderes de negócios e profissionais que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

Comprometida há 84 anos com a realização de projetos humanitários e a promoção de ações sociais, visa beneficiar toda a comunidade em Campo Grande.

ÁGUAS GUARIROBA

A Águas Guariroba é uma empresa comprometida com a sustentabilidade e a preservação ambiental. Atua no tratamento e distribuição de água, sempre buscando práticas e tecnologias que minimizem os impactos no meio ambiente.

BPW CAMPO GRANDE:

A BPW Campo Grande é uma organização que tem como missão promover o empoderamento feminino, a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável. Por meio de projetos e ações, a BPW Campo Grande busca contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.