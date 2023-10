Parâmetros estatísticos básicos levados em consideração nas previsões esportivas

Se você é um apostador amante do futebol que fica procurando pelas melhores odds brasileirão para apostar, este artigo é para você. Aqui vamos falar sobre o mínimo que você deve levar em consideração na hora de prever eventos esportivos.

É claro, somos brasileiros, então este artigo vai levar em conta o futebol, mas muita coisa aqui pode ser aplicada em outros esportes, especialmente o nosso próximo subtópico…

Entendendo a diferença entre uma afirmação matemática e uma estatística provável

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a matemática tem um compromisso com a lógica. Dito isso, só podemos dizer que um evento esportivo matematicamente vai acontecer quando todas as possibilidades foram excluídas.

Por exemplo, o time está matematicamente classificado para a Libertadores, o time está matematicamente livre do rebaixamento e etc.

Por outro lado, em um campeonato, como o brasileirão, existem eventos que são extremamente prováveis, mas não são verdades matemáticas. Chamamos isso de “eventos estatisticamente prováveis.

O que você quer, como apostador, é fazer suas apostas no que é estatisticamente provável. Para isso, você precisa conhecer os parâmetros básicos para fazer previsões.

Os parâmetros estatístico básicos para previsões esportivas

Muitos fatores podem influenciar uma partida, a seguir temos alguns dos principais.

Mando de campo

No futebol, o mando de campo é considerado uma vantagem. Há jogadores que vão jogar dentro de casa como se a partida fosse o evento mais importante de suas vidas. Podemos dizer que há um aspecto psicológico nisso.

Tradição, orgulho, paixão da torcida, esse tipo de coisa torna uma partida dentro de casa como um evento em que a equipe tem a obrigação de trazer um resultado positivo.

Histórico recente das duas equipes

O histórico recente é muito mais importante do que o “peso da camisa”. Isso porque mesmo os times grandes passam por momentos ruins, momentos de crise e etc. Por outro lado, há clubes de futebol considerados pequenos que passam por bons momentos.



É interessante levar em conta como as duas equipes estão se saindo no campeonato. Como foram suas últimas 5 partidas, contra quem eles jogaram e etc.

Histórico recente em confrontos entre as duas equipes

O que acontece quando essas duas equipes jogam uma contra a outra? O que acontece quando o time A é o dono da casa? O que acontece quando o time A é o visitante? Esse tipo de coisa precisa ser levado em consideração porque algumas equipes encaram partidas de formas diferentes a depender do rival.

Por exemplo, pense no Corinthians e Palmeiras, quando essas equipes se enfrentam, a partida tem todo um significado diferente. Uma equipe em uma fase ruim pode arrancar bons resultados jogando contra o maior rival pois é uma “questão de honra” para eles.

É claro, não estamos falando de especulação, você verificar os dados. Confira como foram as últimas partidas entre as duas equipes.

Média de gols marcados e média de gols sofridos

Quando uma equipe goleadora enfrenta uma equipe com uma defesa ruim, as chances são favoráveis para a equipe goleadora. Quando uma equipe que tem um ataque ruim enfrenta uma equipe com uma defesa sólida, as chances de empate ou vitória, para a equipe com defesa boa, são grandes.

Portanto, confira como é a média de gols marcados e sofridos de ambas as equipes. Ao fazer isso, os cenários prováveis vão aparecer para você.

A escalação das equipes

Muito pode mudar por conta dos jogadores que vão participar da partida. Um jogador titular lesionado ou suspenso pode mudar drasticamente as chances de uma equipe. Pense na seleção brasileira sem Neymar, no Corinthians sem Cássio e etc.

Entendendo que a “sorte” é um fator crucial

Em alguns casos, você verifica todos os parâmetros, faz a aposta no que é estatisticamente provável e ainda assim perde. No futebol, e nos esportes em geral, esse tipo de coisa acontece.

Chamamos isso de “zebra”. Por isso é importante fazer gerenciamento de banca. Nunca apostar uma quantia muito alta em um evento apesar de ele ser extremamente provável.

Lidando com a falta de dados

Há alguns cenários em que devemos ser cautelosos. Por exemplo, quando um campeonato acabou de começar, quando um técnico novo assumiu o comando de um time, e etc. nós não temos dados recentes para tomar nossas decisões.

É difícil imaginar o que pode acontecer diante disso. É como lidar com um time novo, você não sabe como se comporta. O melhor que você pode fazer é evitar apostas altas. Tentar ser tão defensivo quanto possível. Evite o risco, pois é difícil identificar o que é provável.

Considerações finais

Levando esses parâmetros em conta, você certamente vai estar no caminho certo para tomar decisões melhores na hora de apostar. A sorte é um fator importante nas apostas, mas há muito mais que precisa ser levado em consideração.