PM entra armada em escola de Educação Infantil após pai reclamar de desenho de orixá

Quatro policiais militares armados entraram na Emei Antônio Bento, no Butantã (SP), na 4ª feira (12.nov.25), após um pai acionar a PM porque a filha havia desenhado um orixá. O caso está sendo apurado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Segundo a Agência Brasil, o pai alegou que a filha estaria sendo obrigada a participar de uma aula sobre religiões de matriz africana. No dia anterior, 3ª feira (11), ele já havia ido à escola para demonstrar sua insatisfação e, de forma inadequada, retirou do mural o desenho de Iansã feito pela criança.

Os policiais permaneceram na escola por mais de uma hora e foram embora por volta das 17h10 junto com o pai da aluna.

Em nota, a diretora Aline Aparecida Nogueira informou que a escola “não trabalha com doutrina religiosa" e que o "trabalho centrado a partir do currículo antirracista”. Ela disse ainda ter sido “coagida e interpelada pela equipe por aproximadamente 20 minutos”.

O episódio gerou indignação entre as famílias da unidade, que se prontificaram a prestar depoimento sobre o ocorrido.

REPERCUSSÃO

O episódio ocorre no mês em que o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra (20.nov), data que reforça a importância do ensino da história e cultura afro-brasileira — exatamente o tema da atividade alvo da denúncia.

Em nota à Agência Brasil, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar abriu uma apuração sobre a conduta da equipe que atendeu à ocorrência, incluindo a análise das imagens das câmeras corporais. A professora registrou boletim de ocorrência contra o pai da estudante por ameaça.

A Secretaria Municipal de Educação declarou que o pai foi informado de que o trabalho apresentado pela filha integra uma produção coletiva do grupo. A pasta ressaltou que a atividade faz parte das propostas pedagógicas previstas no Currículo da Cidade, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena.

O Sindicato dos Profissionais de Educação manifestou apoio à equipe da Emei Antônio Bento e afirmou que a presença dos policiais gerou constrangimento, intimidação e abalo emocional na comunidade escolar. A entidade disse que a atividade tem respaldo pedagógico e repudiou qualquer violação da autonomia docente.

A deputada federal Luciene Cavalcanti e o deputado estadual Carlos Giannazi, ambos do PSOL, acionaram o Ministério da Igualdade Racial para acompanhar o caso.