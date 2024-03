Poker online cria legião de praticantes no Brasil

O poker é considerado um esporte da mente e sempre teve milhões de admiradores mundo afora. No entanto, até algum tempo não era tão simples poder praticar a modalidade.

Em geral, as pessoas tinham que ir até algum cassino, mas, como se sabe, eles existem em poucos lugares. Jogar com amigos também não era uma tarefa simples, pois o poker, embora famoso, não era tão difundido.

Tudo isso mudou com a chegada do iGaming. No Brasil, desde dezembro de 2018 o poker online e atividades semelhantes foram liberados. E, como a demanda reprimida era enorme, em pouco tempo o esporte cresceu de forma veloz.

O que não falta agora são torneios de poker online, e qualquer pessoa interessada na modalidade tem a opção de se divertir ou de se aventurar de forma mais séria e competitiva.

Diversas plataformas têm investido pesado no mercado brasileiro, com todas as variantes do poker: Five Card Draw, Texas Hold’em, Crazy Pineapple, Omaha, entre outras. Portanto, a popularização do universo online facilitou demais o acesso de quem sempre teve curiosidade de disputar o jogo de cartas mais famoso do mundo.

E, além das diversas opções de plataformas, outro fator que tem contribuído para o sucesso do poker é o grande número de celebridades que se apaixonaram pela modalidade.

Entre os brasileiros, por exemplo, é possível citar Vanderlei Luxemburgo, Henrique Fogaça, Pyong Lee, Gabriel Medina, Ronaldo e Neymar.

O atacante do Al-Hilal, inclusive, costuma realizar diversos torneios de poker, reunindo amigos para noites de muita diversão e jogo sério. O craque também se aventura em torneios online e já obteve bons resultados dentro das "quatro linhas" do feltro.

Poker online faz sucesso no Brasil

Por tudo isso, é fácil constatar que o poker online já é um enorme sucesso no Brasil. Cada vez mais pessoas têm se apaixonado pela modalidade, que não para de crescer e já vem revolucionando a indústria do entretenimento digital.

A expectativa, inclusive, é de que até 2027 os cassinos online estejam faturando cerca de R$ 100 bilhões no Brasil.

Tendo o poker como um de seus carros-chefes, o iGaming chegou para ficar. Na era do entretenimento online, afinal, esse tipo de segmento é bastante atrativo. E se for desfrutado com responsabilidade, pode render momentos de muita diversão e, claro, adrenalina para quem gosta de competir.

O poker já conta com uma legião de adeptos no Brasil, e a tendência é de que este grupo cresça ano após ano.