MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
09 de dezembro de 2025
Campo Grande 22ºC

PROPAM

Prefeitura abre edital para adoção de áreas públicas por empresas e entidades

Interessados têm cinco dias para enviar propostas

PROPAM: interessados em adotar áreas públicas têm cinco dias para enviar propostas.PROPAM: interessados em adotar áreas públicas têm cinco dias para enviar propostas. - Reprodução/Divulgação
A- A+

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta 2ª feira (8.nov.25) o Edital nº 5/2025, que abre inscrições para empresas e organizações interessadas em adotar e manter áreas públicas da cidade. A iniciativa faz parte do Programa de Parceria Municipal (PROPAM), coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

O documento lista áreas já solicitadas por algumas empresas, mas também permite que novos interessados apresentem propostas em condições iguais. O prazo para envio das manifestações é de cinco dias úteis a partir da publicação do edital.

As propostas podem ser enviadas pelo e-mail propamsemades@gmail.com

ou entregues presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.655, Centro, 3º andar, sala 302, das 7h30 às 13h30.

ÁREAS PÚBLICAS COM SOLICITAÇÃO DE ADOÇÃO

Solicitante Tipo de Área Localização
ASA Serviços Médicos Associados S/S Canteiro Av. Prof. Luiz Alexandre de Oliveira, entre Rua Manoel Inácio de Souza e Rua Ivan Fernandes Pereira – Bairro Santa Fé
Autoescola Wind Car Ltda Rotatória Rua da Divisão com Rua Anchieta – Bairro Aero Rancho
Boutique Gastronômica Ltda Canteiro Av. Afonso Pena com Rua Dr. Paulo Machado – Bairro Santa Fé
Oliveira e Carneiro Ltda Rotatória Av. São Nicolau com Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira – Bairro Nasser
Oliveira e Carneiro Ltda Rotatória Rua Panambí Verá com Rua Rio da Prata – Bairro Tijuca
Restaurante Ranchinho Rotatória Av. Três Barras com Rua Cesar Ramos dos Santos – Bairro Rita Vieira
Viva Haus Incorporação SPE Ltda Canteiro Av. Ministro João Arinos com Rua Brasilândia – Bairro Tiradentes

 O PROPAM

O Programa de Parceria Municipal tem como objetivo estimular a cooperação entre o setor público e empresas privadas na preservação de áreas verdes, como praças, canteiros, parques e rotatórias. A iniciativa busca melhorar a qualidade do espaço urbano, promovendo cuidados ambientais e valorizando a paisagem da cidade, em benefício da população.

Tags: adotar e manter áreas públicas, Prefeitura de Campo Grande, PROPAM, Semades
Reportar Erro
MS Noticias no Google News