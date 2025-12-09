Prefeitura abre edital para adoção de áreas públicas por empresas e entidades

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta 2ª feira (8.nov.25) o Edital nº 5/2025, que abre inscrições para empresas e organizações interessadas em adotar e manter áreas públicas da cidade. A iniciativa faz parte do Programa de Parceria Municipal (PROPAM), coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).
O documento lista áreas já solicitadas por algumas empresas, mas também permite que novos interessados apresentem propostas em condições iguais. O prazo para envio das manifestações é de cinco dias úteis a partir da publicação do edital.
As propostas podem ser enviadas pelo e-mail propamsemades@gmail.com
ou entregues presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.655, Centro, 3º andar, sala 302, das 7h30 às 13h30.
ÁREAS PÚBLICAS COM SOLICITAÇÃO DE ADOÇÃO
|Solicitante
|Tipo de Área
|Localização
|ASA Serviços Médicos Associados S/S
|Canteiro
|Av. Prof. Luiz Alexandre de Oliveira, entre Rua Manoel Inácio de Souza e Rua Ivan Fernandes Pereira – Bairro Santa Fé
|Autoescola Wind Car Ltda
|Rotatória
|Rua da Divisão com Rua Anchieta – Bairro Aero Rancho
|Boutique Gastronômica Ltda
|Canteiro
|Av. Afonso Pena com Rua Dr. Paulo Machado – Bairro Santa Fé
|Oliveira e Carneiro Ltda
|Rotatória
|Av. São Nicolau com Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira – Bairro Nasser
|Oliveira e Carneiro Ltda
|Rotatória
|Rua Panambí Verá com Rua Rio da Prata – Bairro Tijuca
|Restaurante Ranchinho
|Rotatória
|Av. Três Barras com Rua Cesar Ramos dos Santos – Bairro Rita Vieira
|Viva Haus Incorporação SPE Ltda
|Canteiro
|Av. Ministro João Arinos com Rua Brasilândia – Bairro Tiradentes
O PROPAM
O Programa de Parceria Municipal tem como objetivo estimular a cooperação entre o setor público e empresas privadas na preservação de áreas verdes, como praças, canteiros, parques e rotatórias. A iniciativa busca melhorar a qualidade do espaço urbano, promovendo cuidados ambientais e valorizando a paisagem da cidade, em benefício da população.