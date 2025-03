Presença feminina nas vias promove segurança no trânsito

Curitiba, março de 2025 – Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, destacamos o papel fundamental das mulheres na inovação e na promoção de um trânsito mais seguro. No Brasil, a presença feminina no trânsito é significativa.

Dados recentes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), até outubro de 2024, mostram que as mulheres representam 36% dos motoristas habilitados no Brasil, totalizando 29.599.538 condutoras. Além disso, na categoria B, que inclui veículos de passeio, 50% das habilitações são de mulheres, somando 19.923.557 condutoras. Esses números refletem o crescimento contínuo da participação feminina no trânsito brasileiro, destacando sua importância na promoção de um ambiente viário mais seguro e eficiente.

Estatísticas também evidenciam que as mulheres contribuem para um trânsito mais seguro. De acordo com dados de 2023 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos 105.757 condutores envolvidos em ocorrências nas rodovias federais, apenas cerca de 12% eram mulheres. Essa tendência de maior prudência entre as condutoras reflete-se na redução de sinistros e fatalidades no trânsito.

“As mulheres desempenham um papel essencial na construção de um trânsito mais seguro e responsável. Além disso, sua crescente participação no desenvolvimento e na aplicação de tecnologias voltadas à segurança viária tem impulsionado ações que beneficiam toda a sociedade. Na Perkons, valorizamos essa contribuição e incentivamos a presença feminina em todas as áreas, pois acreditamos que um trânsito mais humano, eficiente e seguro passa, necessariamente, pela diversidade e pela inclusão”, ressalta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

TRÂNSITO MAIS SEGURO

A Perkons, líder no Brasil em soluções de fiscalização e gestão do trânsito, estará da sexta edição do Smart City Expo Curitiba, que acontece de 25 a 27 de março de 2025, na Ligga Arena. Este evento, o maior das Américas sobre cidades inteligentes, reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir inovações e sustentabilidade urbana. “A presença da Perkons, com nossa força feminina à frente da nossa participação, reforça nosso compromisso com a segurança viária, alinhando-se ao tema central do evento: "Transformando cidades: Construindo Felicidade””, finaliza Campos.