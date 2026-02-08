MS Notícias

TRÂNSITO

PRF registra queda no número de mortes nas estradas em 2025

Órgão também registrou diminuição de acidentes nas rodovias

Foto: PRF/DivulgaçãoFoto: PRF/Divulgação
Estradas federais tiveram uma ligeira queda no número de acidentes e mortes em 2025. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que, no ano passado, foram 6.044 óbitos nas BRs, enquanto em 2024 foram 6.163. O número de acidentes caiu menos de 1% e o de feridos, menos de 2%.

Os estados com mais registros de acidentes e feridos foram Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Já com o maior número de mortes também aparecem Minas Gerais e Paraná, além da Bahia.

A Polícia Rodoviária Federal afirma que manteve o trabalho de prevenção e fiscalização nas rodovias. Em 2025, foram 4,6 milhões de veículos abordados. Os policiais observaram as condições dos veículos, documentação obrigatória e direção após o consumo de álcool.

A PRF realizou mais de 3,5 milhões de testes do bafômetro, que resultaram em mais de 51 mil infrações e 3.600 pessoas detidas por embriaguez. 

