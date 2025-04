Procurando tênis de corrida perfeitos? Este guia vai ajudar na sua escolha

Escolher um calçado de corrida que se ajuste perfeitamente aos seus pés não é uma tarefa fácil. Os tênis que você usa para correr devem atender a uma série de critérios, como gênero, tipo de marcha, se você corre em pistas, asfalto ou trilhas, entre outros. Seja qual for o par que você escolher, seu tênis deve ficar justo do calcanhar aos dedos e ser confortável para sua passada normal de corrida.

O mercado atual oferece uma variedade grande de modelos, no entanto, vale a pena reservar um tempo para se informar e comparar as diferentes tecnologias das marcas, como amortecimento, flexibilidade e estabilidade, pois os tênis de corrida desempenham um papel fundamental na absorção e na redução das vibrações que ocorrem quando seus pés tocam o chão.

É verdade que os tênis de corrida costumam ser caros porque são feitos com materiais de qualidade e melhor tecnologia, além de testes e protótipos desenvolvidos para chegar ao modelo final. Mas comparados a qualquer outro esporte, eles estão entre os mais baratos. Modelos como tênis Adidas Run Fit, por exemplo, oferecem aderência e estabilidade em qualquer terreno, amortecimento leve, conforto e respirabilidade, adaptando-se ao formato dos pés para uma ótima experiência durante a corrida. Mas principalmente, são tênis com ótimo custo-benefício, principalmente para corredores iniciantes.

Se você está procurando seu próximo tênis de corrida, aqui estão algumas dicas para escolhê-lo com base em suas necessidades como corredor.

Principais características de um bom tênis de corrida

O design e a tecnologia do solado no tênis de corrida são requisitos importantes que você deve considerar. Um bom solado deve oferecer tração, durabilidade e flexibilidade nas proporções certas para seu estilo de corrida e para o terreno em que você corre.

Amortecimento e suporte também são essenciais em bons tênis de corrida. Essas características ajudam a ter uma experiência mais confortável, protege suas articulações absorvendo o impacto de cada passada e fazem com que você sinta menos desgaste em corridas de longo percurso.

A respirabilidade e o peso do seu tênis são fatores que podem fazer a diferença em uma corrida confortável. Materiais leves e respiráveis permitem que seus pés respirem melhor, mantendo-os secos mesmo em situações de grande esforço e climas mais quentes. Ao mesmo tempo, reduzem a fadiga, permitindo uma passada mais eficiente.

O ajuste e o conforto talvez sejam as características mais importantes na escolha de um tênis de corrida. Um calçado adequadamente ajustado aos seus pés previne lesões e melhora o desempenho. Portanto, procure tênis de corrida que ofereçam um ajuste perfeito na área dos dedos e no meio dos pés. Uma boa dica é deixar uma folga de cerca de um centímetro entre o dedo mais longo e a ponta do calçado, manter o encaixe no meio do pé para evitar que ele escorregue e ter o calcanhar bem apoiado.

Escolhendo o tênis de corrida de acordo com seu nível

Como corredor principiante, seu corpo ainda está se adaptando ao impacto da corrida, então você precisa de um par de tênis para ajudá-lo neste processo. Procure modelos com bom amortecimento para absorver o impacto e reduzir o estresse nas articulações. É importante também que o seu tênis ofereça estabilidade, especialmente se você ainda estiver trabalhando suas técnicas iniciais.

Já como atleta intermediário, você provavelmente já desenvolveu algumas preferências no que diz respeito à sensação dos seus tênis. E este é um ótimo momento para começar a experimentar novos tipos de calçados para treinos mais exigentes.

Se você é um corredor avançado, deve saber claramente o que esperar de um tênis de corrida. No entanto, além da performance, sempre tenha em mente que conforto e segurança devem ser suas prioridades. O calçado certo é aquele que permite que você treine confortavelmente, sem risco de lesões, e tenha o melhor desempenho em suas competições.

Vale destacar que você pode considerar ter pelo menos dois pares de tênis – um par mais acolchoado para suas corridas longas e sessões de recuperação, e um mais leve e responsivo para seus treinos de velocidade. Se você corre mais de três dias por semana, inclusive, ter dois pares de tênis ajuda a não acumular umidade.

Lembre-se, além das características do seu tênis, é preciso levar em consideração o seu tipo de passada, o terreno o qual você costuma correr e o seu nível de experiência. Se você conta com a assistência de um treinador, é recomendável que o consulte, pois sua experiência no esporte o ajudará a determinar com precisão que tipo de calçado é o melhor para o seu nível.

Dicas para ter em mente ao escolher a numeração correta do seu tênis de corrida

Para não ter nenhum desconforto nos pés, você deve ter certeza do tamanho do tênis que vai usar, escolhendo o modelo que melhor se ajuste e se adapte a eles. Em geral, as mulheres tendem a ter pés mais estreitos no calcanhar e mais largos na frente em comparação aos homens, que tendem a ter pés mais largos e pesados.

Mas a maioria das marcas oferece larguras especiais (estreito, padrão e largo) em suas linhas de tênis de corrida, tanto para homens quanto para mulheres. Conhecer seu tipo de arco (alto, médio ou baixo) também é importante para encontrar o calçado com o suporte certo.

Ao experimentar um calçado de corrida, faça isso no final do dia, pois a tendência é ter os pés mais inchados com o passar das horas. Da mesma forma, é aconselhável colocar as meias que você normalmente usa para correr – isso pode afetar tanto o ajuste quanto o conforto.

Você pode caminhar e fazer alguns movimentos com os tênis para garantir que não haja pontos de pressão ou atritos desconfortáveis. Caso eles não atendam bem às suas necessidades ou você descubra que o tamanho não está correto, algumas marcas têm uma política de devolução e troca flexível, inclusive para compras online.