Quem são os maiores campeões do GP do Brasil de Fórmula 1?

Após 10 etapas em 2025, a temporada da Fórmula 1 está sendo disputada a todo vapor, com uma briga pelo título contando principalmente com Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen.

Além disso, a temporada marca a estreia do brasileiro Gabriel Bortoleto. O retorno da presença de pilotos do país no grid reacende a rivalidade e o interesse dos torcedores, e as casas de apostas acompanham cada passo dos brasileiros na F1. Jogue com responsabilidade.

Com isso, a expectativa para o GP do Brasil é alta. Em 2025, o evento será entre 7 a 9 de novembro, período decisivo para a temporada, já que é um dos últimos. Após o Grande Prêmio brasileiro a F1 segue em Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

Os maiores vencedores do GP do Brasil

O GP do Brasil foi disputado pela primeira vez em 1972, com vitória do argentino Carlos Reutemann. O primeiro brasileiro a vencer em casa foi Emerson Fittipaldi, com a Lotus em 1973.

Desde então o evento ocorre anualmente no país, exceto em 2020, cancelado devido à pandemia da Covid. O maior vencedor é o francês Alain Prost, que acumulou triunfos no país pilotando a Renault, McLaren e Ferrari.

Ao todo, 32 nomes já comemoraram o primeiro lugar no Brasil, como Lewis Hamilton e Schumacher. Confira o Top 10 dos maiores vencedores:

1º - Alain Prost (França) : 6 vitórias – Renault (1), McLaren (4), Ferrari (1)

: 6 vitórias – Renault (1), McLaren (4), Ferrari (1) 2º - Michael Schumacher (Alemanha) : 4 vitórias – Benetton (2), Ferrari (2)

: 4 vitórias – Benetton (2), Ferrari (2) 2º - Carlos Reutemann (Argentina) : 4 vitórias – Brabham (1), Ferrari (2), Williams (1)

: 4 vitórias – Brabham (1), Ferrari (2), Williams (1) 4º - Sebastian Vettel (Alemanha) : 3 vitórias – Red Bull (2), Ferrari (1)

: 3 vitórias – Red Bull (2), Ferrari (1) 4º - Nelson Piquet (Brasil) : 3 vitórias – Brabham (1), Williams (2)

: 3 vitórias – Brabham (1), Williams (2) 4º - Nigel Mansell (Grã-Bretanha) : 3 vitórias – Ferrari (1), Williams (2)

: 3 vitórias – Ferrari (1), Williams (2) 4º - Lewis Hamilton (Grã-Bretanha) : 3 vitórias – Mercedes (3)

: 3 vitórias – Mercedes (3) 8º - Emerson Fittipaldi (Brasil) : 2 vitórias – Lotus (1), McLaren (1)

: 2 vitórias – Lotus (1), McLaren (1) 8º - Ayrton Senna (Brasil) : 2 vitórias – McLaren (2)

: 2 vitórias – McLaren (2) 8º - Felipe Massa (Brasil): 2 vitórias – Ferrari (2)

Como foi o último GP do Brasil?

O Grande Prêmio do Brasil em 2024 foi emocionante e terminou com a vitória do holandês Max Verstappen. O piloto da Red Bull largou em 17º lugar, mas fez uma corrida fantástica de recuperação em Interlagos, mesmo embaixo de um dilúvio.

Foram 2 horas e 27 minutos de prova, que ainda contou com a Alpine no pódio, já que Esteban Ocon e Pierre Gasly foram segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Todos os pilotos brasileiros que já correram na Fórmula 1

O Brasil ficou algumas temporadas sem nenhum representante na Fórmula 1, mas conta em 2025 com Gabriel Bortoleto. Confira todos os nomes que já representaram o país na categoria.