Rabino, advogado e defensor de armas de fogo é novo dono do Pornohub

Famoso advogado de defesa criminal, defensor de armas de fogo e rabino progressista ordenado, Solomon Friedman é o novo dono do Pornhub e YouPorn e planeja tornar ambos, os maiores sites pornôs do mundo, com "uma força para o bem".

Para Solomon, os governos deveriam parar de combater os sites de pornografia e, em vez disso, se orgulharem da expressão sexual e ajudarem a normalizar a pornografia, o que na visão dele, tornará o consumo do material "chato", declarou à AFP. A manifestação vem no encalço de muitos problemas legais que o direitista vem sofrendo.

Os sites de pornografia foram comprados há cerca de três meses por um fundo de investimentos do Canadá, o Ethical Capital Partners (ECP), e, logo no começo da nova gestão, os donos enfrentam problemas legais e projetos de lei que restringem o acesso à pornografia nos Estados Unidos e na França.

Entre os novos donos da MindGeek há dois advogados, um ex-policial e um investidor italiano que fez fortuna com a venda legal de cannabis. Eis os nomes:

Empresário de cannabis Rocco Meliambro e o advogado criminal Fady Mansour são os sócios fundadores da ECP;

Derek Ogden, superintendente-chefe aposentado da RCMP;

Solomon está listado como vice-presidente.

Em maio, os sites da empresa saíram do ar no estado de Utah, nos Estados Unidos, depois de receberem a ordem de verificar a idade dos usuários.

A empresa também enfrenta problemas legais no estado da Louisiana.

Na França, proprietários de sites e reguladores estão em negociações há meses sobre como aplicar, na prática, a verificação de idade obrigatória. Isso está definido em uma lei de 2020.

Sites da MindGeek vem tendo problemas por não terem implementado nenhum tipo de verificação de idade dos usuários e podem ser proibidos no país europeu. A decisão judicial é esperada para 7 de julho.

"Não queremos nenhum usuário menor de idade em nossos websites", garantiu o fundador do ECP, Solomon Friedman, em entrevista à AFP.

Solomon rejeitou a ideia de que a responsabilidade deva recair sobre os sites da internet e pediu que os sistemas operacionais encontrem uma solução. "Apoiamos firmemente as soluções de verificação de idade que consigam duas coisas: proteger as crianças efetivamente e não expor dados pessoais", afirmou.

"A única solução que alcança ambos esses objetivos é a verificação baseada no dispositivo ou no navegador", disse, acrescentando que seria um "passo muito simples para o Google e a Apple", defendeu.

AQUISIÇÃO NA CRISE

A MindGeek foi acusada em 2020 pelo "The New York Times" de manter material de pornografia infantil em seus sites.

Com o escândalo, a MindGeek teve diversos vetos de empresas de pagamentos e anunciantes, e consequentemente foi colocada à venda. Os então CEO e COO, Feras Antoon e David Tassillo, deixaram o cargo em junho desde ano.

O grupo de novos donos, agora buscam afastar as acusações.

O site da MindGeek possui 115 milhões de visitantes diários em suas várias propriedades pornográficas, que incluem sites como YouPorn, Redtube e Brazzers.

Solomon disse que desde então a MindGeek mudou. Ele argumentou que a empresa conseguiu eliminar 8 milhões de vídeos em 2021, algo que a AFP não conseguiu verificar. "Um pedido de remoção de conteúdo automaticamente faz com que esse conteúdo seja removido", afirmou. "Revisamos depois que é removido", completou.

Segundo Solomon, sua companhia foi contratada inicialmente apenas para checar se a MindGeek estava trabalhando dentro da lei. "E o que descobrimos foi que não apenas ela cumpre a lei, mas era uma oportunidade de investimento extraordinária, mas uma oportunidade que exige habilidades especializadas" explicou.

A ECP decidiu que tinha essas habilidades e fez a aquisição, embora não tenha sido um caminho fácil desde então.