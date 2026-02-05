MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
05 de fevereiro de 2026
Campo Grande 28ºC

SAÚDE

Saiba como marcar dentista de graça pelo SUS em Mato Grosso do Sul

Estratégia estadual organiza fluxo que vai da atenção primária à odontologia hospitalar, integrada à política nacional Brasil Sorridente

Foto: Divulgação/ SESFoto: Divulgação/ SES
A- A+

Dor de dente não pode esperar. Uma gengiva que sangra, uma lesão que não cicatriza ou a necessidade de uma prótese dentária impactam diretamente na alimentação, na fala, na autoestima e até nas oportunidades de trabalho. O que muita gente ainda não sabe é que o SUS (Sistema Único de Saúde) oferece uma rede estruturada de atendimento odontológico — que começa na unidade básica e pode chegar a serviços especializados e hospitalares.

Em Mato Grosso do Sul, a rede de saúde bucal é organizada e fortalecida com apoio direto da coordenadoria de Saúde Bucal da SES (Secretaria de Estado de Saúde), que atua de forma contínua e colaborativa junto aos municípios para ampliar o acesso e qualificar o atendimento à população.

Foto: Divulgação/ SESFoto: Divulgação/ SES

COMO FUNCIONA A REDE EM MS

A porta de entrada para os serviços odontológicos é a APS (Atenção Primária à Saúde), por meio das Equipes de Saúde Bucal presentes nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nas UOMs (Unidades Odontológicas Móveis). É ali que o cidadão pode agendar consultas, realizar restaurações, extrações, limpeza, orientações preventivas e receber acompanhamento regular.

Quando há necessidade de procedimentos mais complexos — como tratamento de canal, cirurgias orais, atendimento a pacientes com necessidades especiais ou confecção de próteses — o usuário é encaminhado para os CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas) ou para os Serviços de Especialidades em Saúde Bucal. Em situações específicas, o cuidado pode envolver a rede hospitalar.

Por trás dessa estrutura está um trabalho técnico permanente. A coordenadoria de Saúde Bucal da SES apoia os municípios desde a adesão e implantação das estratégias da rede, orienta sobre fluxos de atendimento, organização dos serviços e integração com os demais pontos da rede de atenção à saúde. Também realiza o cofinanciamento de equipes de saúde bucal e CEOs, viabilizando repasses fundo a fundo para melhorar estrutura e funcionamento dos serviços.

“O nosso papel, enquanto Estado, é garantir que os municípios tenham suporte técnico e financeiro para ofertar um atendimento cada vez mais resolutivo. Trabalhamos para organizar a rede, qualificar os profissionais e assegurar que o cidadão encontre no SUS um cuidado integral, que vai da prevenção ao tratamento especializado”, destaca o coordenador de Saúde Bucal da SES, Lucas Moura de Oliveira.

O acompanhamento é contínuo: são monitorados indicadores de produção, qualidade dos registros nos sistemas oficiais e desempenho das equipes. O Estado também elabora notas técnicas, manuais e diretrizes assistenciais, orientando desde a carga horária dos profissionais até o cadastro correto das unidades no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).

Foto: Divulgação/ SESFoto: Divulgação/ SES

INOVAÇÃO E CUIDADO ESPECIALIZADO

Mato Grosso do Sul também tem investido em estratégias específicas. Entre elas está a organização da odontologia hospitalar e o apoio técnico para municípios que ofertam ou desejam implantar atendimento odontológico com sedação.

Outro destaque é o serviço de Tele-Estomatologia, que auxilia no diagnóstico precoce de lesões suspeitas de câncer bucal. A ferramenta amplia o acesso ao especialista, reduz o tempo de espera e fortalece a linha de cuidado oncológico.

“A Tele-Estomatologia é uma ferramenta estratégica, porque encurta distâncias e contribui para o diagnóstico precoce do câncer bucal, que faz toda a diferença no prognóstico do paciente. Nosso objetivo é que nenhum caso suspeito deixe de ser avaliado por falta de acesso ao especialista”, reforça Lucas.

A atuação estadual inclui ainda apoio às ações de saúde bucal no sistema prisional, garantindo orientações técnicas, insumos e organização do cuidado para essa população.

Anualmente, é realizado o levantamento epidemiológico conhecido como CPOD (Cariado, Perdido e Obturado em Dentes Permanentes), que subsidia o planejamento das ações e o fornecimento de kits de higiene bucal destinados às estratégias de promoção e prevenção desenvolvidas nos municípios.

Viagens técnicas também fazem parte da rotina da Coordenadoria, promovendo diálogo direto com prefeitos, secretários municipais de saúde e coordenadores de saúde bucal para fortalecer a rede e ajustar estratégias conforme a realidade local.

O resultado é uma relação baseada em cooperação técnica e financeira, monitoramento, educação permanente e inovação — sempre com foco na ampliação do acesso e na melhoria da qualidade do cuidado oferecido à população.

Como o cidadão pode acessar os serviços

 O caminho é simples:

  • Procure a UBS mais próxima: Leve documento de identificação, Cartão do SUS e comprovante de residência;
  • Agende consulta com a equipe de saúde bucal: O atendimento começa na atenção primária;
  • Se necessário, receba encaminhamento: Casos que exigem tratamento especializado são encaminhados para os CEOs ou outros serviços da rede.

Em caso de dúvidas, a orientação é procurar a Secretaria de Saúde do seu município para verificar a disponibilidade dos serviços na sua região.

Foto: Divulgação/ SASFoto: Divulgação/ SAS

O QUE É O BRASIL SORRIDENTE?

A política que organiza a saúde bucal no SUS em todo o país é conhecida como Brasil Sorridente. Criado em 2004, o programa integra a Política Nacional de Saúde Bucal e estabelece diretrizes para ampliar o acesso, reduzir desigualdades e garantir atendimento desde ações preventivas até tratamentos especializados.

O Brasil Sorridente está presente em todos os níveis de atenção à saúde — da atenção básica à média e alta complexidade — e dialoga com diversas políticas do Ministério da Saúde, como o Programa Saúde na Escola, ações voltadas às pessoas com deficiência, saúde do trabalhador, vigilância ambiental e fluoretação das águas de abastecimento público.

Entre as principais metas estão:

  • Ampliar a cobertura de saúde bucal no SUS;
  • Reduzir índices de cárie e outras doenças bucais;
  • Oferecer tratamento especializado, como endodontia (canal) e próteses dentárias;
  • Consolidar a saúde bucal como parte integrada da atenção primária e especializada.

Na prática, isso se traduz no fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal, na expansão dos Centros de Especialidades Odontológicas e na atuação dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias em todo o país.

A saúde bucal vai muito além da estética. Está relacionada à prevenção de infecções, ao diagnóstico precoce de doenças como o câncer de boca e à qualidade de vida em todas as idades.

Entender como funciona a rede e saber por onde começar é o primeiro passo. No SUS, esse caminho começa na unidade básica — e pode transformar não apenas um sorriso, mas a saúde como um todo.

Tags: Brasil Sorridente, Dentista, GovMS, Odontologia, SUS
Reportar Erro
MS Noticias no Google News