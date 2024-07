Servidores celebram solidariedade e família no Arraiá do TCE-MS

No último sábado, 29 de junho, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul se transformou em um cenário de festa e solidariedade no Arraiá do TCE-MS, onde centenas de servidores e suas famílias se reuniram para uma noite repleta de música, dança e comidas típicas.

Logo na entrada, o grupo de dança Espaço FNK deu as boas-vindas com alegria contagiante, preparando o terreno para uma festa marcada por diversão e descontração. A voz envolvente de Michela Dutra e as apresentações dos grupos Jeito Pantaneiro e Flor de Pequi garantiram a trilha sonora animada que embalou a celebração.

Entre os presentes, o presidente do Tribunal, conselheiro Jerson Domingos, não apenas participou ativamente da festa, mas também liderou a tradicional dança junina ao lado de sua esposa, Cláudia Paiva. "É uma gratificação imensa podermos ofertar uma festa, um momento de descontração para os servidores com os familiares e ao mesmo tempo, com as entidades participando nas barracas", destacou o presidente.

Conselheiro Jerson Domingo e sua esposa Cláudia Paiva. Foto: Mary Vasques

A noite não foi apenas uma oportunidade para os servidores se divertirem, mas também um gesto de solidariedade, com 13 entidades beneficentes comandando as barracas. Elaine Góis, diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), enfatizou a importância desse evento para a integração da família do servidor com a comunidade, ressaltando o sucesso e a participação das entidades beneficentes, que ofereceram produtos típicos da culinária junina.

Os elogios à organização e ao ambiente familiar foram unânimes entre os participantes. "Organização perfeita, tudo muito saboroso, e principalmente porque reuniu as entidades, então essa festa não somente a família do servidor, une também, a sociedade em prol da comunidade com as participações das associações", comentou Isabel Loureiro, servidora do TCE-MS.

Além das delícias gastronômicas, o evento contou com uma área kids completa, garantindo a diversão dos pequenos enquanto os adultos aproveitavam a festa. A noite seguiu animada, com muita cor, música e alegria, refletindo o espírito de união e colaboração que marcam o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

A festa, realizada na sede do Sindicato Sinsercon, foi um sucesso também graças ao apoio e participação dos conselheiros e servidores, que aproveitaram cada momento ao lado de suas famílias e amigos. Humberto Jorge Braud Martins, presidente do Sindicato do Sinsercon, resumiu o sentimento de todos: "Um momento importante para nós em que reunimos as nossas famílias e os servidores do Tribunal de Contas. Tudo preparado com muito carinho".

O Arraiá do TCE-MS não apenas celebrou, mas também reforçou o compromisso com a solidariedade, arrecadando recursos através das vendas das barracas beneficentes. Esta noite especial não só fortaleceu os laços entre os colaboradores do Tribunal, mas também deixou uma marca de apoio e generosidade para toda a comunidade de Mato Grosso do Sul.