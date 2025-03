Sorvete sem açúcar, ou quase?

A crescente incidência de doenças como diabetes e obesidade tem gerado um debate sobre a alimentação saudável e impactado mercados como o de sorvetes.

Estudos apontam que cerca de 20 milhões de brasileiros vivem com diabetes e 40 milhões enfrentam a obesidade. A Fiocruz prevê que, até 2044, metade da população adulta do Brasil estará acima do peso.

Esse cenário tem impulsionado a procura por alimentos tidos como mais saudáveis, como os sorvetes sem açúcar. Esses produtos são populares por supostamente apresentarem menos calorias e riscos à saúde.

CUIDADO COM A DESINFORMAÇÃO

Entretanto, especialistas alertam para a necessidade de cautela ao escolher esses itens. Mirko Stortini, mestre gelatiere e fundador da Gelato Academy, questiona a veracidade das informações veiculadas nas redes sociais sobre o tema.

“Vejo que nos últimos anos as pessoas têm acreditado no que esses vídeos dizem, sem nenhuma informação ou apresentação de fundamentos científicos. É necessário que as pessoas entendam primeiro a diferença (entre os sorvetes) e que o profissional que está falando tenha real conhecimento sobre o assunto”, comenta.

O QUE É UM SORVETE SEM AÇÚCAR?

A confusão começa com a definição do que significa “sem açúcar”. De acordo com a legislação brasileira, um produto pode ser classificado como sem açúcar se contiver até 0,5 gramas de açúcares por 100 gramas ou 100 ml, sem adição de açúcares.

“Em teoria, um produto sem açúcar é aquele que não contém açúcar em sua composição, nem adicionado nem naturalmente presente. Mas, na maioria dos casos, os sorvetes sem açúcar são aqueles que não recebem nenhum tipo de açúcar adicionado durante o processo de fabricação”, explica Stortini.

SORVETE SEM AÇÚCAR: REAL OU FICÇÃO?

Na prática, a maioria dos sorvetes vendidos como sem açúcar contém açúcar natural presente em ingredientes como frutas e leite. Por isso, a ideia de um produto totalmente sem açúcar é um equívoco.

“A verdade é que sem o açúcar, especialmente no mundo do sorvete, praticamente não existe, exceto em algumas raras exceções. Da mesma forma, fazer sorvete sem adição de açúcar não é nada fácil, especialmente para quem não tem conhecimento sobre o produto”, afirma.

Ele também aponta que adoçantes naturais, como xarope de tâmara, melaço ou mel de cacau, podem ser usados como substitutos do açúcar. Embora esses ingredientes sejam naturais, ainda podem contribuir para o aumento do risco de doenças como diabetes tipo 2 e obesidade se consumidos em excesso.

“Quando consumida em grandes quantidades sem moderação, a frutose natural ou a industrializada podem aumentar o risco de obesidade e de diabetes tipo 2, causar sobrecarga no fígado, aumentar os níveis de colesterol LDL (ruim) e triglicerídeos, além de causar danos ao intestino”, alerta o mestre gelatiere.

QUAL A MELHOR OPÇÃO?

Stortini sugere que consumidores que buscam uma sobremesa mais saudável prefiram sorvetes artesanais. Esses produtos costumam ter menos açúcar e conservantes do que as versões industrializadas.

“Um sorvete artesanal, que usa ingredientes naturais, quase sempre terá menos açúcar do que as opções industrializadas. Outra dica é olhar o rótulo e a composição dos produtos. Quanto menor o número de ingredientes, mais saudável ele provavelmente será”, conclui.

O mercado de sorvetes sem açúcar segue crescendo, mas, como em muitos outros segmentos alimentares, é essencial estar atento às escolhas e entender o que realmente está sendo consumido