Suzano oferta 5 vagas de emprego exclusivas para PCDs

A empresa Suzano está com inscrições abertas para cinco vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para o cargo de Operador(a) de Máquinas Florestais – Trainee, em Três Lagoas (2 vagas) e Brasilândia (3 vagas).

As inscrições vão até o dia 25 de julho de 2025, por meio do site suzano.gupy.io.

Não é necessário ter experiência prévia no setor florestal para concorrer às vagas.

Os pré-requisitos incluem idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e CNH categoria B.

As pessoas selecionadas terão acesso a um curso de formação técnica gratuita.

A capacitação será realizada pelo Programa Cultivar, iniciativa voltada à qualificação profissional.

O programa é voltado para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

De acordo com a empresa, a proposta também visa promover a equidade de oportunidades.

Mônica Catânia, gerente de Gente e Gestão da unidade de Três Lagoas, comenta a ação.

“Na Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós, se for bom para o mundo’ e a diversidade nos fortalece enquanto empresa e faz bem para os negócios. Paralelamente, ao investirmos na formação de pessoas com deficiência, estamos contribuindo para ampliar a diversidade e a equidade de oportunidades no mercado de trabalho e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária como um todo”, afirmou.

O Programa Cultivar está alinhado ao compromisso da empresa de reduzir desigualdades sociais até 2030.

A meta é contribuir para que mais de 200 mil famílias saiam da linha da pobreza.

Entre os benefícios oferecidos estão salário compatível com o mercado, plano de saúde e seguro de vida.

Os contratados também terão direito a plano odontológico, vale alimentação e vale transporte.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 98457-7139.

A Suzano atua na produção de celulose e papéis e está presente em diversos países.

A companhia desenvolve produtos a partir do eucalipto e adota práticas sustentáveis e de inovação.

Seus produtos atendem diferentes setores, incluindo higiene pessoal, papelaria e embalagens.