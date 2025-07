Tornozeleira, memes e silêncio: Bolsonaro vira alvo da PF e piada nas redes

A Justiça apertou o cerco e a internet não perdoou. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) amanheceu nesta 6ª feira (18.jul.25) como alvo de mais uma operação da Polícia Federal (PF) e, desta vez, com uma tornozeleira eletrônica para chamar de sua.

A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também proibiu Bolsonaro de usar redes sociais. Acostumado a se comunicar por vídeos e frases inflamadas, o ex-mandatário agora está oficialmente fora do ar — por força judicial.

Além da tornozeleira, o ex-presidente foi obrigado a entregar o passaporte e está proibido de ter contato com outros investigados. As medidas são parte de uma investigação que se aproxima cada vez mais do núcleo duro do bolsonarismo.

Enquanto agentes da PF cumpriam mandados de busca e apreensão, as redes sociais reagiam com rapidez e ironia. Memes pipocaram, colocando Bolsonaro como protagonista de montagens com referências a presidiários, reality shows e até vilões de desenhos animados.

Acusado de tentar sabotar as instituições enquanto esteve no poder, Bolsonaro agora vive sob a vigilância do Estado que tanto criticou. Para muitos internautas, a imagem do ex-presidente com tornozeleira simboliza um momento de virada — de herói da extrema-direita a réu cercado.

Apesar da tentativa de seus aliados de minimizar os fatos, a reação online foi implacável. E desta vez, não foi o "sistema" que calou Bolsonaro — foi a Justiça.

Eis algumas publicações: