UEMS leva ação de cidadania ao bairro São Conrado em Campo Grande

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza neste sábado, 17 de maio, a 23ª edição do programa “UEMS na Comunidade”, com uma série de atividades gratuitas voltadas à população do bairro São Conrado e região, em Campo Grande.

A ação tem como objetivo aproximar a universidade da sociedade, oferecendo serviços nas áreas de educação, saúde, cultura e lazer. O programa conta com a participação de acadêmicos e professores de diversos cursos e tem apoio de instituições públicas e privadas.

PROGRAMAÇÃO COM SERVIÇOS GRATUITOS E ATIVIDADES PARA TODAS AS IDADES

Durante o evento, serão ofertadas atividades interativas desenvolvidas por estudantes e docentes dos cursos de Direito, Agronomia, Psicologia, Turismo, Letras, Medicina, Geografia, Administração Pública, entre outros. Entre os destaques da programação estão:

Oficinas de arteterapia, pintura e poesia;

Atividades lúdicas sobre turismo, cultura africana e gestão pública;

Orientações de saúde, fonoaudiologia e bem-estar;

Educação ambiental e jogos educativos;

Ações de inclusão por meio de atividades com foco na fala e linguagem infantil;

Exibição do Planetário Órion.

A comunidade também poderá obter informações sobre formas de ingresso na UEMS, bolsas de estudo e estrutura dos cursos oferecidos pela instituição.

SERVIÇOS OFERECIDOS POR PARCEIROS

Em parceria com outras instituições, serão oferecidos serviços complementares, como:

Orientação jurídica gratuita ;

Atendimentos veterinários : castração, microchipagem, CinePet e feira de adoção;

Testagem de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) ;

Emissão de documentos como o novo RG;

Ações de saúde bucal , com distribuição de kits de higiene;

Serviços de beleza: cortes de cabelo e design de sobrancelhas.

A estrutura do evento é viabilizada com apoio da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) e parcerias com a Prefeitura de Campo Grande, SENAI, Energisa, Águas Guariroba, AGEMS, entre outras.

PROGRAMA JÁ ATINGIU MAIS DE 100 MIL PESSOAS

Criado em 2023, o programa “UEMS na Comunidade” surgiu por meio de um termo de cooperação entre a universidade e a Casa Civil do Governo do Estado. A proposta é levar a extensão universitária a diferentes regiões, com ações presenciais voltadas a comunidades urbanas, indígenas, quilombolas e assentamentos rurais.

Desde então, o programa já foi realizado em diversos municípios e impactou mais de 100 mil pessoas, com milhares de atendimentos gratuitos em áreas de vulnerabilidade social.

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA

A cada edição, cerca de 200 estudantes e professores participam das atividades, integrando o ensino à prática e promovendo uma vivência direta com as demandas sociais da população.

Segundo a universidade, a iniciativa contribui para o desenvolvimento regional e fortalece o papel da UEMS como instituição pública comprometida com a cidadania e a inclusão.

SÃO CONRADO: UM DOS BAIRROS MAIS POPULOSOS DA CAPITAL

De acordo com dados do Censo 2022, divulgados pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o bairro São Conrado é o 6º mais populoso de Campo Grande, com cerca de 24,9 mil moradores. Ele integra a região da Lagoa, junto a bairros como Bandeirantes, Taveirópolis, Caiçara, União e Tijuca.

SERVIÇO