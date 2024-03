UFMS celebra apoio de R$ 2 milhões para projetos de Ciência e Tecnologia

O deputado federal Valder Loubet (PT), destinou mais de R$ 2 milhões em emendas à projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Os recursos e atuação do deputado foram celebrados num evento na UFMS na 2ª.feira (25.mar.24).

Segundo a unidade educacional, os recursos devem beneficiar mais de 1 milhão de pessoas.

Na ocasião, o reitor Marcelo Turine e sua equipe apresentaram os detalhes de cada projeto, que abrangem desde a agricultura familiar até a modernização de laboratórios. “Estou muito emocionado, muito feliz com essa recepção, em especial. Quero aqui agradecer a todos os nossos professores, diretores, gestores e colaboradores da Universidade, que estão aqui para testemunhar esse momento. São praticamente 15 projetos que nós vamos executar com esse olhar, com a iluminação do nosso amigo Vander, coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, que teve a sensibilidade de olhar a educação superior no estado. Não é só olhar a UFMS, é olhar a educação superior no Mato Grosso do Sul”, afirmou Turine.

Reitor da UFMS, Marcelo Turini. Foto: Álvaro Herculano e Rúbia Pedra

“A gente precisa fazer um portfólio para registrar tudo isso, toda essa história e agradecer o apoio constante dos projetos que, fundamentalmente, apoiam a cidadania e a inclusão social. Então, a gente tem essa consciência coletiva muito forte e quero aqui destacar o quanto que, com esse diálogo aberto para o fortalecimento, a gente pode caminhar todos juntos, unidos, em prol de quem mais precisa, que são as pessoas. Então, nosso muito obrigado, obrigado em nome da Universidade”, acrescentou o reitor.

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, expressou gratidão pelo apoio à cultura e o esporte de Mato Grosso do Sul. “Tudo isso está em prol do nosso objetivo final, que é atender a comunidade sul-mato-grossense”.

A diretora da Faculdade de Ciências Humanas, Vivina Dias Sol Queiroz, destacou a importância da parceria para o funcionamento da Universidade. “A gente agradece muito, e pode contar com o nosso apoio, porque a Universidade só consegue se tiver essa articulação, se não fosse isso, nós não seríamos nota máxima. Essas emendas são fundamentais para o funcionamento da nossa universidade, aí nós conseguimos, deputado, fazer tudo isso que está sendo mostrado aqui agora para a comunidade. […] São essas medidas que permitem o conhecimento que os nossos professores, pesquisadores têm, aliar com o recurso que é necessário, para que as ações sejam realizadas”, disse.

Vander Loubet durante discurso na UFMS. Foto: Álvaro Herculano e Rúbia Pedra

O deputado enfatizou a relevância da colaboração entre a universidade e o parlamento para promover ações significativas em prol da sociedade. “É uma aproximação da Universidade e me orgulho muito disso, nessa relação institucional com o Parlamento. Acho que na Universidade, a gente trouxe mais ela próxima à população, e também, como deputado, me orgulho muito de a gente poder aproveitar as melhores cabeças da Universidade e podermos estar ajudando. Para mim, é um orgulho muito grande, estou muito feliz e tenho certeza de que essas parcerias são sólidas”, ressaltou Vander.

As lideranças da universidade, deputado e aliados durante cerimônia na UFMS. Foto: Arquivo

O deputado estadual Zeca do PT também esteve presente e celebrou as conquistas para a Ciência e a Educação. Para representar o governador do Estado, Eduardo Riedel, a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva, comentou sobre a relação entre a Universidade e o congresso. “Nós reconhecemos a sensibilidade dos parlamentares que estão atentos à sociedade e promovem a democracia por meio dessas emendas, trazendo projetos de extensão para dentro da Universidade, o que aumenta sua abrangência e fortalece as políticas e os direitos de cidadania”.

Landmark Rios e o deputado federal Vander Loubet. Foto: Reprodução

Também presente na cerimônia, o pré-candidato e militante pela educação, Ladmark Rios, defendeu a maior aplicação de recursos na educação como mecanismo de promoção social. "Esses recursos entram na unidade e moldam nosso futuro, pois a educação é a maneira mais eficaz de alcançarmos uma sociedade mais justa e emancipada. Este investimento não se limita ao conhecimento e à pesquisa; é um investimento no futuro e em diversas camadas da sociedade. Defender mais investimentos na educação é um dos nossos compromissos de vida", completou.