Ulysses Serra, fundador da ASL, é homenageado na Roda Acadêmica de junho

Ulysses Serra, renomado escritor, tabelião e político, será homenageado na Roda de Conversas e Leituras da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

O evento, que celebra um dos maiores marcos culturais do estado, acontecerá nesta quinta-feira às 19h30min, no auditório da sede da ASL, localizado na avenida 14 de julho, 4653, nos Altos do São Francisco. A entrada é gratuita e o traje recomendado é esporte.

HOMENAGEM A UM PIONEIRO CULTURAL

Ulysses Serra, fundador da ASL, deixou um legado cultural significativo para Mato Grosso do Sul. A celebração contará com apresentações dos acadêmicos Raquel Naveira, Reginaldo Araújo e Rubenio Marcelo.

O evento faz parte dos Chás e Rodas Acadêmicas de 2024, uma parceria entre a ASL e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Cultura do Estado.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Além da homenagem, haverá uma exposição de artes visuais organizada pela Confraria Sociartista e uma apresentação musical do projeto Movimento Concerto, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O projeto "Música Erudita e suas Fronteiras" será destaque na noite. Após a palestra, o Maestro Eduardo Martinelli Trio se apresentará com um repertório instrumental.

SOBRE ULYSSES SERRA

Ulysses Serra nasceu em 1º de setembro de 1906, em Corumbá/MS, e viveu grande parte de sua vida em Campo Grande. Formado como perito contador e iniciando a Faculdade de Direito, Serra atuou como membro do Conselho Administrativo do Mato Grosso e foi um influente tabelião, escrivão e político. Ele fundou a Academia de Letras e História de Campo Grande, que posteriormente se tornou a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) em 1978. Ulysses Serra faleceu em 30 de julho de 1972, antes da instalação oficial da ASL.

ACADÊMICOS PARTICIPANTES

Raquel Naveira, cadeira número 8 da ASL, é uma escritora premiada e doutora em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Nancy, França. Reginaldo Araújo, cadeira número 21 da ASL, é fundador da Associação de Novos Escritores de MS e do jornal cultural "Arauto". Rubenio Marcelo, cadeira número 35 da ASL, é poeta e escritor, com várias obras publicadas e atual secretário-geral da ASL.

ARTISTA AGNES RODRIGUES

A exposição da Confraria Sociartista contará com obras de Agnes Rodrigues, uma artista Naif de 80 anos. Suas pinturas, que expressam vivências e transformações da cidade, serão um destaque na programação visual do evento.

UFMS E MAESTRO EDUARDO MARTINELLI TRIO

O projeto Movimento Concerto da UFMS apresentará Gabriel dos Santos, músico e professor. O Maestro Eduardo Martinelli Trio, com violão, violino e baixo acústico, encerrará a noite com uma performance instrumental.

SERVIÇO