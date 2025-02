"Vem Garimpar no Horto Florestal" celebra moda consciente e economia circular

No próximo dia 08 de fevereiro, das 8h às 15h, o Horto Florestal, em Campo Grande, receberá o evento "Vem Garimpar no Horto Florestal", uma feira dedicada exclusivamente à moda consciente. Promovido pelo Coletivo de Brechós do MS, reunindo brechós cuidadosamente selecionados, o evento é uma oportunidade única para os amantes de peças exclusivas, estilosas e sustentáveis.

Evento é oportunidade para compra de roupas com preços acessíveis | Foto: Divulgação

Com foco na qualidade e na economia circular, a feira tem o objetivo de atrair quem valoriza um consumo mais responsável. Val Reis, coordenadora do Coletivo de Brechós, reforça a importância da iniciativa: "Nosso propósito é oferecer uma experiência que vai além da compra. Cada peça tem uma história, e o garimpo no Horto Florestal é o momento perfeito para descobrir esses achados e refletir sobre como podemos consumir de forma mais consciente."

Para Amparim Lakatos, subcoordenadora do coletivo, o evento também desempenha um papel relevante na economia local:"A moda circular não é apenas uma tendência, é uma necessidade. Aqui, promovemos não só a reutilização de peças, mas também o fortalecimento dos pequenos negócios e da economia local."

No horto florestal de Campo Grande | Foto: Divulgação

O EVENTO

Diferente de outras feiras, o "Vem Garimpar no Horto Florestal" é totalmente voltado para o garimpo, proporcionando uma experiência imersiva para quem busca estilo e exclusividade em um único lugar.

SERVIÇO

Local: Horto Florestal, Av. Ernesto Geisel com a Fernando Correa da Costa, Campo Grande/MS

Data: 08 de fevereiro (sábado)

Horário: Das 8h às 15h