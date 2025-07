Vereador pedala 300 km em promessa pela cura do filho

O vereador Beto Avelar (PSD), de Campo Grande (MS), iniciou no último sábado (13.jul.25) uma peregrinação de bicicleta em busca da cura do filho, Roberto de Avelar Júnior, de 30 anos, que está em estado neurovegetativo desde 2022. A jornada faz parte de uma promessa pessoal feita por Beto, que decidiu percorrer o tradicional Caminho da Fé, entre Águas da Prata (SP) e Aparecida do Norte, totalizando mais de 300 quilômetros de subidas, estradas rurais e clima adverso.

A peregrinação tem previsão de cinco dias de duração e vem sendo registrada em vídeos publicados nas redes sociais do vereador, nos quais ele relata as dificuldades físicas e emocionais enfrentadas no trajeto, além de destacar sua fé e o desejo de ver o filho recuperar a saúde.

A história que motiva a promessa começou em 25 de fevereiro de 2022, quando Roberto Júnior deu entrada no Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, para a retirada de um pino no braço esquerdo — um procedimento considerado simples. No entanto, o que era para ser uma cirurgia de rotina terminou com complicações graves. Ele só teve alta meses depois, no Dia dos Pais daquele ano, já em estado neurovegetativo, condição que permanece até hoje.

Antes de deixar Campo Grande, Beto explicou o propósito da viagem em um vídeo: "Nós vamos pagar uma promessa. Vamos fazer o Caminho da Fé, de Águas da Prata até Aparecida do Norte. São mais de 300 km, muita altimetria, muita estrada rural. Essa promessa foi feita pro Juninho e estamos tentando realizar".

No primeiro vídeo já na cidade de Águas da Prata, ponto de partida oficial do trajeto, o vereador se mostrou emocionado: "Vocês não sabem a emoção que estou sentindo em pagar essa promessa pelo meu filho. Só de estar aqui já está valendo. Eu estava em débito com Nossa Senhora e pretendo pagar essa promessa".

Durante os dias seguintes, Beto continuou atualizando os seguidores sobre o andamento da peregrinação. No segundo dia, a caminho de Ouro Fino e Borda da Mata, ele relatou as dificuldades: “Muito morro, pesado, mas a cada passo mais próximo de Deus.” Ele também compartilhou paisagens do percurso e comentou com bom humor sobre as subidas intensas.

No terceiro dia, partindo de Borda da Mata rumo a Estiva e outras localidades, o vereador enfrentou temperaturas baixas: "Está 11 graus aqui. Pretendemos fazer hoje cerca de 70 km. Vamos com muita fé, seguindo o propósito".

Na manhã desta quarta-feira (16.jul.25), Beto deu início ao quarto dia da jornada, com temperaturas ainda baixas e previsão de um percurso de cerca de 59 km, passando por Isópolis e pela Serra do Cantagalo. “Sempre na luta e pedindo a proteção de Deus e de Nossa Senhora”, declarou.

A conclusão da peregrinação está prevista para quinta-feira (17.jul.25), quando o vereador deve chegar à Basílica de Aparecida do Norte. Até lá, ele terá percorrido centenas de quilômetros, em uma jornada que mistura fé, dor e esperança.

ERRO MÉDICO

A família de Roberto de Avelar Júnior enfrenta uma batalha judicial e emocional desde 2022.

O vereador Beto Avelar e sua esposa Dabiana Alves Barcelos, responsabilizam o hospital pela situação de saúde de Júnior.

Avelar e Barcelos alegam que houve uma série de erros médicos na cirurgia simples que resultou no quadro neurovegetativo do filho.

Os pais apontam que o paciente foi submetido a anestesia por um médico sem especialização, que chegou a sair da sala durante o procedimento, e que o estado grave do jovem só foi notado tardiamente por uma enfermeira.

A família denuncia negligência e ausência de assistência adequada por parte do Hospital Adventista do Pênfigo, onde a cirurgia foi realizada. Mesmo após sindicância interna, que não apontou irregularidades, os pais recorrem à Justiça e às autoridades médicas, com um processo em andamento no Conselho Regional de Medicina e na esfera criminal.

A unidade hospitalar, alega desde então "estar colaborando integralmente com as investigações".

Desde o acidente, Júnior recebe cuidados em casa, sob a dedicação constante dos pais, que relatam a rotina difícil e o sofrimento emocional causado pela situação.