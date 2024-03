Vídeo: urso ataca de criança e idosos na rua e uma vítima 'quase perde o olho'

Cinco pessoas de 10 a 72 anos foram atacadas no domingo (17.mar.24) por um urso pardo em Liptovský Mikuláš, na Eslováquia.

O local do incidente é uma cidade localizada a cerca de 200 quilômetros da capital eslovaca, Bratislava, em uma bacia sob as Montanhas Tatra.

Segundo a agência TASR, o prefeito da cidade Ján Blcháč, confirmou o incidente.

Prefeito de Liptovský Mikuláš Ján Blcháč. FOTO: TASR/Miroslava Mlynárová

Uma das vítimas atacadas quase perdeu um olho, outras tiveram mordidas e cortes provocados pelas garras do aniaml. Todas foram levadas à um hospital local.

Após a reunião da equipe de crise, a porta-voz da cidade, Viktória Čapčíková, informou a respeito. “O urso foi empurrado pelas forças de resgate e segurança para zonas desabitadas, onde as equipes de emergência o procuram constantemente, estando assim garantida a segurança dos residentes em zonas residenciais, mas pedimos cautela redobrada", disse a porta-voz.

Nas redes sociais já circulam vídeos de um urso a circular nas ruas da cidade eslovaca, onde terá atacado pelo menos duas pessoas que foram surpreendidas pelo animal. Eis:

OUTRO ATAQUE

Duas pessoas deveriam ter sido perseguidas por um urso perto da colina Na jame, no cadastro Demänovská Dolina, no início da noite de sexta-feira. O homem foi encontrado em segurança, a mulher foi encontrada sem sinais de vida.

Na noite da 6ª.feira (15.mar.24), no vale Demänovska Dolina, perto do centro de esportes de inverno de Jasna, nos Baixos Tatras, uma cordilheira dos Cárpatos, uma mulher de 31 anos morreu ao cair de um barranco quando tentava fugir de outro urso pardo.

A vítima seria uma cidadã bielorrussa. A causa preliminar da morte foi falha do sistema nervoso central, segundo o médico legista. "Recebemos uma denúncia na linha de emergência 158 de que duas pessoas no território cadastral de Demänovská Dolina, distrito de Liptovský Mikuláš, perto da colina Na jame, estão sendo perseguidas por um urso. Enviamos imediatamente patrulhas policiais ao local e tomamos as medidas necessárias etapas para localizá-los", disse a porta-voz da polícia regional de Žilina, Zuzana Šefčíková.

Segundo a porta-voz, o Mountain Rescue Service também foi chamado para a busca. A Equipe de Resposta do Urso Pardo também foi chamada ao local.

Šefčíková explicou que o trágico acontecimento ocorreu durante uma caminhada ao longo da rota turística da aldeia de Lazisko, no distrito de Liptovský Mikuláš, em direção ao Monte Sina, nos Baixos Tatras. Após o encontro com o urso, o homem e a mulher correram em direções diferentes. O urso teria começado a perseguir a mulher, que desapareceu da vista do homem.

URSOS NA ESLOVÁQUIA

De acordo com estudos realizados pela agência estatal de conservação da natureza em colaboração com cientistas da Universidade Charles de Praga, existem cerca de 1.100 a 1.200 ursos selvagens na Eslováquia. Eles geralmente evitam as pessoas se as notam a tempo. Se houver um encontro surpresa ou se as ursas acreditarem que seus filhotes estão ameaçados, elas também podem atacar. No caso atual ainda não estava claro se se tratava de um animal macho ou fêmea.