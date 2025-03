Cheio de lesões e desnutrido, bebê era 'cuidado' pela mãe, avó e tia

Uma criança de 3 anos foi levada pela mãe, de 22 anos, na noite de segunda-feira (3) ao hospital de Anastácio (MS). O bebê apresentava sinais severos de desnutrição e desidratação.

Durante o atendimento, a equipe médica disse que notou lesões pelo corpo, sugerindo maus-tratos. "Além da desnutrição e desidratação, foram encontradas feridas na cabeça, queixo, braços e abdômen", relataram.

Diante da situação, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados.

A mãe informou que estava em uma fazenda e havia deixado o filho com a avó paterna.

A PM foi até a casa da avó, que negou as agressões e acusou a mãe. Com as contradições, mãe, avó e uma tia da criança foram à delegacia.

Em oitiva, a avó relatou que a mãe e o filho moravam com ela há cinco meses e presenciava os abusos. Ela alegou que não interferia, acreditando que se tratava de uma forma de 'educação'.

A mãe mudou sua versão e acusou a tia de ser responsável pelas agressões. A tia, por sua vez, negou, apontando a mãe como a autora dos abusos.

Vizinhos afirmaram que mais de 14 denúncias foram feitas ao Conselho Tutelar. Eles contaram que, quando elas suspeitavam da visita do Conselho, trancavam a casa. Testemunhas afirmaram que a criança chorava o tempo todo.

Devido à gravidade do caso, o menino foi transferido para um hospital em Campo Grande (MS).

A Polícia Civil segue com as investigações sobre os maus-tratos.