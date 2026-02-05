MPMS mira servidora por desvio de verbas da prefeitura

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito civil no município de Nioaque (MS).

O procedimento investiga um suposto caso de enriquecimento ilícito envolvendo uma servidora efetiva.

A apuração é conduzida pela promotora Mariana Sleiman e parte de uma denúncia interna.

O alerta foi dado pelo Secretário Municipal de Finanças, Rafael Bueno do Amaral.

Segundo o secretário, foram detectadas movimentações atípicas nas contas da prefeitura em 2024.

CAMINHO DO DINHEIRO

A denúncia aponta que valores da conta oficial do município foram transferidos para uma conta privada.

A beneficiária dos repasses seria Joelma Maciel Sanabria, funcionária do quadro permanente.

O montante total identificado nos extratos soma R$ 10,8 mil em transações suspeitas.

O dinheiro teria saído da conta corrente do ente público diretamente para uma poupança da servidora.

DETALHES DAS TRANSFERÊNCIAS

Os documentos anexados ao inquérito detalham três movimentações financeiras principais.

A primeira ocorreu em 10 de abril de 2024, no valor de R$ 3.900,00.

Em 20 de maio, uma segunda transferência foi registrada, desta vez de R$ 6.000,00.

Por fim, em 14 de junho, houve um repasse de R$ 980,00 para a mesma conta-poupança.

De acordo com a Secretaria de Finanças, esses pagamentos não possuem notas de autorização correspondentes.

PRÓXIMOS PASSOS

Diante dos indícios, a promotora notificou a servidora investigada.

Joelma tem um prazo de 15 dias para informar se tem interesse em uma solução consensual.

O MPMS ofereceu a possibilidade de um Acordo de Não Persecução Cível (ANPC).

Essa medida jurídica permite resolver o caso sem a necessidade de uma ação judicial prolongada.

O espaço segue aberto para a manifestação da defesa da servidora citada.