Dono de açougue é preso por vender carne sem origem e insalubre em MS

O proprietário de um açougue localizado no centro de Terenos foi preso em flagrante nesta 3ª feira (2.set.25) por comercializar produtos de origem animal sem qualquer tipo de inspeção sanitária.

A prisão ocorreu durante uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), Polícia Civil local, Vigilância Sanitária Municipal, Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Durante a fiscalização no estabelecimento "Ponto da Carne", foram apreendidos 387 quilos de carne congelada, incluindo linguiça, carne bovina, charque e carne suína, e 4 litros de leite, todos sem selo de inspeção, sem data de validade, origem, tabela nutricional ou qualquer informação exigida por lei. Os produtos foram considerados impróprios para o consumo humano.

Além da ausência de rotulagem obrigatória, os fiscais encontraram graves irregularidades sanitárias. Parte da carne era manipulada em uma caixa plástica com água, sem refrigeração adequada.

No fundo do açougue, havia caixas com restos de carne e sangue expostos em área aberta, representando alto risco de contaminação.

Diante das irregularidades, o comerciante foi autuado em flagrante pelos crimes previstos no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de infrações contra as relações de consumo. As penas previstas variam de dois a cinco anos de detenção, sem possibilidade de fiança na fase policial.

O estabelecimento foi interditado e os produtos apreendidos.