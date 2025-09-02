MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
02 de setembro de 2025
Campo Grande 30ºC

TERENOS (MS)

Dono de açougue é preso por vender carne sem origem e insalubre em MS

Fiscalização flagra carne sem selo, leite vencido e sangue espalhado

Proprietário foi preso por vender carne em condições insalubresProprietário foi preso por vender carne em condições insalubres - Reprodução
A- A+

O proprietário de um açougue localizado no centro de Terenos foi preso em flagrante nesta 3ª feira (2.set.25) por comercializar produtos de origem animal sem qualquer tipo de inspeção sanitária.

A prisão ocorreu durante uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), Polícia Civil local, Vigilância Sanitária Municipal, Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Durante a fiscalização no estabelecimento "Ponto da Carne", foram apreendidos 387 quilos de carne congelada, incluindo linguiça, carne bovina, charque e carne suína, e 4 litros de leite, todos sem selo de inspeção, sem data de validade, origem, tabela nutricional ou qualquer informação exigida por lei. Os produtos foram considerados impróprios para o consumo humano.

Além da ausência de rotulagem obrigatória, os fiscais encontraram graves irregularidades sanitárias. Parte da carne era manipulada em uma caixa plástica com água, sem refrigeração adequada.

No fundo do açougue, havia caixas com restos de carne e sangue expostos em área aberta, representando alto risco de contaminação.

Diante das irregularidades, o comerciante foi autuado em flagrante pelos crimes previstos no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de infrações contra as relações de consumo. As penas previstas variam de dois a cinco anos de detenção, sem possibilidade de fiança na fase policial.

O estabelecimento foi interditado e os produtos apreendidos. 

Leia também

• Dona de açougue é presa por vender carne de abate clandestino na Capital

• Fiscalização descarta 618 quilos de carnes impróprias em açougue com alvará vencido há 5 anos

• Contratação: Assaí anuncia 19 vagas para açougue em Dourados

Reportar Erro
MS Noticias no Google News