Em MS, Lula retoma fábrica de R$ 5 bilhões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Três Lagoas (MS) nesta 5ª feira (25.jun.26) para anunciar a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), fábrica da Petrobras que passou os últimos anos sob sucateamento com promessas de privatização.

A estatal vai investir mais R$ 5 bilhões para concluir o empreendimento. A UFN III deve inciar as operações em 2029.

O ato também marca a assinatura dos contratos com as empresas responsáveis pela etapa final da obra.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, acompanha a agenda ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A UFN-III começou a ser construída em 2011. Quatro anos depois, os trabalhos foram interrompidos e a estrutura ficou abandonada às margens da BR-158.

Com cerca de 80% da construção concluída, a fábrica virou alvo da política de desinvestimentos adotada pela Petrobras durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, o governo bolsonarista chegou a tratar publicamente da venda da unidade. Na época, lideranças políticas de Mato Grosso do Sul reagiram à negociação. A principal preocupação era que a planta industrial fosse descaracterizada e transformada apenas em uma misturadora de fertilizantes.

A então senadora Simone Tebet (MDB) questionou a falta de transparência do processo e cobrou explicações do Ministério de Minas e Energia. Também havia temor de que equipamentos já instalados na unidade fossem removidos do país. Se tratam de máquinas de últimas geração.

O cenário mudou com a volta de Lula ao Palácio do Planalto.

Ainda em 2023, a Petrobras retomou os estudos para concluir a fábrica. Em outubro de 2024, o Conselho de Administração da estatal aprovou oficialmente a continuidade do projeto.

A obra foi incorporada ao Novo PAC e voltou a ser tratada como estratégica para a soberania nacional na produção de fertilizantes.

A expectativa é que a unidade produza 1,2 milhão de toneladas de ureia e 70 mil toneladas de amônia por ano.

Para Mato Grosso do Sul, a conclusão da UFN-III representa a retomada de um dos maiores investimentos industriais de sua história com assinatura do governo Lula.

A retomada da UFN-III gera cerca de 8 mil empregos durante as obras e deve gerar ainda outros 600 postos permanentes quando a fábrica entrar em operação.

O impacto econômico esperado para Mato Grosso do Sul é bilionário. Estimativas já apresentadas por lideranças políticas e órgãos ligados ao desenvolvimento regional apontam potencial de movimentação superior a R$ 9 bilhões na economia estadual ao longo da implantação e operação do empreendimento.

A UFN-III

A UFN-III é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul.

A construção da UFN-III teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%.

Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente.