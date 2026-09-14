Festa do Peixe conecta 3 mil e encerra apagão digital em MS

A 7ª edição da Festa do Peixe, realizada nos dias 5 e 6 de setembro, no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti (MS), terminou com uma novidade para moradores, visitantes e comerciantes: internet de alta velocidade e Wi-Fi público gratuito.

A estrutura instalada pela Método Telecom conectou quase 3 mil usuários e permitiu pagamentos por cartão e PIX, navegação na internet, troca de mensagens e compartilhamento de conteúdos nas redes sociais.

A iniciativa foi apresentada pela empresa como um projeto-piloto para testar um novo modelo de conectividade em localidades do interior do país, especialmente regiões onde a infraestrutura de telefonia pública apresenta baixa utilização ou está inoperante.

INTERNET PARA O COMÉRCIO E O TURISMO

A conexão garantiu o funcionamento das operações comerciais nas barracas da festa e facilitou o acesso dos visitantes aos serviços digitais.

Segundo a empresa, a estrutura contou com conexão via satélite de alta capacidade, pontos de acesso externos, servidor de dados e câmeras de monitoramento.

O sistema garantiu cobertura na área de shows e estandes. O acesso à rede exigia autenticação dos usuários por meio de hotspot.

A Método afirma que a tecnologia foi estruturada para garantir estabilidade, rastreabilidade e atendimento às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para o prefeito Wlademir Volk, a iniciativa solucionou uma das principais dificuldades estruturais do evento.

“Através desse projeto, tivemos o pleno atendimento da nossa necessidade de conectividade, com a qualidade necessária para atender ao público total durante todo o evento e contribuindo para o desenvolvimento do turismo na região”, afirmou.

DA TELEFONIA PÚBLICA À INCLUSÃO DIGITAL

O projeto está relacionado à estratégia da Método Telecom para reaproveitar estruturas e obrigações históricas do setor de telecomunicações em iniciativas de conectividade comunitária.

A proposta envolve o chamado legado CoLR, sigla em inglês para Carrier of Last Resort, que identifica localidades onde uma operadora é responsável pela oferta de serviços básicos de voz.

No caso da Oi, a estratégia está vinculada à Unidade Produtiva Isolada (UPI) de Serviços Telefônicos. O processo de compra e venda da unidade está em fase de finalização da homologação regulatória.

Conforme a Método, a conclusão da operação permitirá avançar na implantação de Hubs Comunitários de Conectividade e Inclusão Digital.

A previsão anunciada pela companhia é alcançar mais de 6 mil localidades remotas e isoladas em todo o Brasil, onde a Oi é a única prestadora de serviços de voz.

“A Festa do Peixe é uma vitrine cultural e turística de Mato Grosso do Sul, e a tecnologia precisava trabalhar a favor do comércio local e do bem-estar dos visitantes. Para a Método, estar presente nesse evento, com as nossas soluções, nos permitiu demonstrar, na prática, como pretendemos transformar obrigatoriedade regulatória em ativo social nas localidades CoLR da UPI de Serviços Telefônicos da Oi”, afirmou Anderson Pimenta, CEO da Método Telecom.

A experiência em Palmeiras deverá servir de referência para futuros projetos de conectividade pública e apoio à gestão municipal.

A proposta da empresa é transformar estruturas de baixa utilização em pontos de acesso à internet e serviços digitais.

SOBRE A MÉTODO TELECOM

Com 35 anos de atuação no mercado nacional, a Método Telecom oferece soluções de comunicação empresarial, incluindo telefonia tradicional, comunicação em nuvem, contact center omnichannel com inteligência artificial e redes personalizadas.

A empresa também atua na área de segurança eletrônica, com serviços de controle de acesso, reconhecimento facial, leitura de placas e sistemas de monitoramento.

Segundo a companhia, a carteira reúne mais de 4,1 mil clientes dos setores público e privado.

A Método integra o Grupo Método, que reúne ainda as marcas Método System, Sigma One e Total Flex Locadora.