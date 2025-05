IFMS inicia pesquisa sobre resiliência urbana a desastres naturais

Um novo projeto do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vai investigar como tornar Ponta Porã mais resiliente a inundações e outros desastres naturais.

A pesquisa foi uma das propostas selecionadas na Chamada Humanidades MS 2024, da Fundect/MS, e receberá R$ 40 mil em recursos.

Com coordenação do professor de Geografia Edivaldo Geffer, do Campus Ponta Porã, o projeto terá duração inicial de 12 meses.

A iniciativa pretende mapear vulnerabilidades urbanas relacionadas a enchentes e propor estratégias de adaptação às mudanças climáticas.

O foco está na identificação de áreas de risco, análise de ocupações irregulares e estudo das percepções da população local.

“Queremos entender como os moradores das áreas mais vulneráveis percebem os riscos e como se organizam para enfrentá-los”, explica Geffer. “Essas informações serão fundamentais para subsidiar políticas públicas com base na realidade vivida pelas comunidades”, acrescenta.

A equipe contará com um estudante bolsista do ensino superior e três voluntários do ensino médio.

Estudo terá a participação de um estudante bolsista e três voluntários. Foto: Felipe Miotto

O trabalho será baseado em dados históricos e levantamentos de campo, com foco na produção de um diagnóstico detalhado da cidade.

Além da análise técnica, o projeto terá um viés participativo, ouvindo diretamente os moradores das regiões afetadas.

A expectativa é que os resultados auxiliem na formulação de políticas públicas preventivas e sustentáveis para o município.

O estudo também será apresentado em eventos científicos e divulgado em revistas acadêmicas e materiais acessíveis à população.

Segundo o coordenador, a proposta também fortalece a cultura de pesquisa no IFMS, aproximando estudantes da prática científica. “É uma oportunidade de aprendizado real, com impacto direto na comunidade e formação cidadã dos nossos alunos”, afirma Geffer.

A pesquisa integra um esforço estadual para fomentar investigações em áreas das Humanidades com impacto social concreto.

No total, a Chamada Humanidades MS 2024 investiu R$ 3,2 milhões em 50 projetos selecionados em diversas áreas do conhecimento.

As propostas contempladas devem contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em Mato Grosso do Sul.

Mais informações estão disponíveis na página da Chamada Humanidades MS 2024.