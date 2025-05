Indígenas Terena iniciam projeto de reflorestamento sustentável em Aquidauana

A comunidade Terena da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana, deu início ao projeto “Semeando o Futuro” nesta 6ª feira (23.mai.25).

A iniciativa promove a restauração ecológica com foco em sustentabilidade, segurança alimentar e preservação cultural.

A ação envolve o plantio de mudas nativas e cultivos alimentares, integrando tradição indígena e ciência ambiental.

O projeto é financiado pela Fundect e conta com apoio técnico da Agraer, além de parcerias com BR Gardens, UCDB e UEMS.

Todo o trabalho é liderado pela própria comunidade Terena, com apoio do Governo do Estado e da Semadesc.

Além da restauração ambiental, o projeto inclui a coleta e uso de sementes de espécies do Cerrado como baru, pequi e jatobá.

Também serão cultivados banana, mandioca, mamão, café, hortaliças e guavira, em sistema agroflorestal produtivo.

A coordenadora Ariadne Gonçalves ressalta a importância da integração entre conhecimento indígena e ciência.“A proposta nasceu do desejo de unir ciência, tradição e sustentabilidade. Esse projeto não é apenas sobre plantar árvores, mas sobre cultivar o futuro de um território com raízes profundas. O conhecimento do povo Terena é a base desse trabalho”, afirmou.

O projeto envolve ainda a escola da aldeia, que participará da Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas.

Para o cacique Ademilson Souza, a ação representa um avanço na autonomia e valorização da cultura Terena.“Estamos plantando as sementes do nosso futuro, com as mãos dos nossos jovens, com o saber dos nossos mais velhos. Isso aqui é mais que reflorestamento, é nossa forma de proteger a terra, garantir o alimento e ensinar nossos filhos o valor da nossa cultura e da natureza".

Entre as ações previstas estão a criação de viveiros comunitários e capacitação de coletores de sementes.

Também será incentivada a geração de renda com a venda de sementes nativas colhidas pela própria comunidade.

As primeiras mudas plantadas foram fornecidas por diferentes parceiros, com destaque para o protagonismo indígena.

O projeto reforça a importância do Cerrado, da educação ambiental e da gestão sustentável de territórios tradicionais.

Mais informações sobre a iniciativa estão disponíveis no Instagram @notitumuneti, que significa “Semeando o Futuro” em Terena.