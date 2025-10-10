Intervenção do MPF garante poço para distribuição de água a indígenas de MS

O Ministério Público Federal (MPF) garantiu um avanço concreto para assegurar o acesso à água potável às famílias da Aldeia Indígena Takuara, em Juti . Após interveção do órgão, a Prefeitura concluiu a perfuração de um poço na comunidade, localizada em área de retomada.

A necessidade foi identificada durante visita técnica do MPF em fevereiro de 2025, quando foram constatadas diversas demandas, entre elas a falta de água encanada em 12 residências. Moradores relataram que o fornecimento por caminhão-pipa havia sido interrompido após as eleições municipais de 2024.

Em maio, o prefeito de Juti, Gilson Cruz, comprometeu-se com a execução da obra, utilizando estrutura do consórcio intermunicipal Conesul. Apesar de dificuldades técnicas, a perfuração foi concluída e comunicada oficialmente ao MPF.

“A obra de perfuração de poço em área de retomada pelo município, após reunião extrajudicial com o MPF, que visa atender famílias indígenas em vulnerabilidade social e econômica, é um caso paradigmático, que garante um direito básico e fundamental”, destacou o MPF no acompanhamento do caso.

Com a conclusão do poço, o próximo passo é a instalação de reservatórios e a distribuição da água até as residências. O MPF solicitou ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei/MS) que assuma essa etapa, garantindo o abastecimento contínuo e seguro para a comunidade.