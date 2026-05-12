'Gordinho do Bolsonaro' protagoniza briga no interior de MS após pedir voto antecipado (vídeo)

Durante a 38ª Festa das Nações, em Mundo Novo (MS), o que era para ser discurso político em palco de evento popular terminou em confusão aberta e constrangimento público envolvendo o deputado federal Rodolfo Nogueira, aliado do bolsonarismo, e a vereadora conhecida como Neguinha do PT.

No meio da celebração, Rodolfo, também conhecido como "Gordinho do Bolsonaro", transformou o espaço da festa em palanque político. Em tom exaltado, voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e atacou adversários, afirmando que houve tentativa de barrar sua atuação política. Também citou o nome de Flávio Bolsonaro como referência eleitoral para 2026. Rodolfo tem feito um tipo de campanha antecipada para Flávio em várias festas de peão no estado.

“Calaram a boca do presidente Jair Bolsonaro! Tentaram tirar ele do pleito! Mas, em outubro, é Flávio Bolsonaro”, disparou.

O discurso inflamado, fora de contexto com o evento cultural, foi o estopim de uma reação imediata no público. A vereadora se aproximou do palco em meio à tensão e tentou intervir. O resultado foi um cenário de bate-boca, empurra-empurra e um tapa desferido contra o deputado, que teve o chapéu arrancado no meio da confusão.

Seguranças e apoiadores precisaram intervir para evitar que o episódio escalasse ainda mais. No palco, o clima de festa deu lugar a gritos, interrupções e um encerramento abrupto da fala do parlamentar.

Antes de deixar o espaço, Rodolfo ainda reagiu com ataques verbais e gritou palavras de ordem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encerrando sua participação em meio ao tumulto e sob vaias e reações divididas do público.

Em um vídeo da na rede social o pré-candidato a deputado estadual e professor Tiago Botelho aponta que as ações de Rodolfo, a quem se refere como "boca de sacola", fere a legislação eleitoral. Isso por que, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoors para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatas e candidatos também não é permitido, e essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. Eis:

Nos bastidores, o deputado já enfrenta questionamentos formais. O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul, presidido pelo deputado federal e pré-candidato ao Senado por MS, Vander Loubet, protocolou representação contra Rodolfo por propaganda eleitoral antecipada.

O PT apontou que o parlamentar vem utilizando redes sociais e eventos públicos como palanque permanente, com linguagem agressiva contra adversários e menções indiretas ao pleito de 2026. Na avaliação do partido, há tentativa de antecipar campanha eleitoral em desacordo com a legislação.