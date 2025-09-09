MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
09 de setembro de 2025
Campo Grande 32ºC

CONTAS PÚBLICAS

MPC reprova proposta de Aquidauana de contratar farmácias sem licitação

Órgão de controle reforça que licitação deve ser a regra, mesmo em casos de decisões judiciais

Mauro do Atlântico, prefeito de AquidauanaMauro do Atlântico, prefeito de Aquidauana - Reprodução
A- A+

O Ministério Público de Contas de Mato Grosso do Sul (MPC-MS) emitiu parecer técnico que questiona a prática pretendida pela Prefeitura de Aquidauana de contratar farmácias locais sem licitação, por meio de credenciamento por inexigibilidade, para fornecer medicamentos decorrentes de decisões judiciais. O posicionamento do órgão orientou a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), que acolheu integralmente o parecer.

A consulta foi apresentada pelo prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, que buscava respaldo jurídico para contratar diretamente farmácias do município, sem processo licitatório, sob a justificativa de atender determinações judiciais para fornecimento de medicamentos à população.

No entanto, o parecer, elaborado pelo procurador de contas substituto Joder Bessa, e aprovado pelo Tribunal Pleno na 15ª Sessão Ordinária Virtual, deixou claro que essa prática não deve ser adotada como política administrativa regular. O MPC-MS afirmou que, como regra, a Administração Pública deve realizar licitação com registro de preços, mesmo em situações decorrentes de decisões judiciais.

“A contratação direta só é permitida nas hipóteses estritamente previstas em lei, e quando houver comprovação da inviabilidade de competição, nos termos do artigo 79 da Lei nº 14.133/2021”, destacou o parecer.

Outro ponto criticado foi a intenção de restringir o credenciamento apenas às farmácias sediadas em Aquidauana. Para o MPC-MS, essa prática fere os princípios constitucionais da isonomia e da competitividade, que garantem igualdade de condições a todos os interessados em contratar com a Administração Pública.

“Não se pode limitar a participação a fornecedores locais. Essa conduta viola diretamente a legislação e pode configurar favorecimento indevido, contrariando os princípios da administração pública”, aponta o documento.

O órgão também afastou a alegação de que decisões judiciais autorizariam, automaticamente, a contratação direta. O parecer afirma que a existência de uma sentença, mesmo definitiva, não inviabiliza a competição entre fornecedores, sendo necessário utilizar mecanismos licitatórios, como o registro de preços, para garantir eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos.

Contudo, o parecer reconhece que situações emergenciais, como decisões liminares que exigem o fornecimento imediato de medicamentos, podem justificar a contratação direta, com base no artigo 75, inciso VIII, da nova Lei de Licitações. A regra também se aplica a medicamentos destinados ao tratamento de doenças raras, nos quais a contratação sem licitação pode ser permitida.

 

Leia também

• TCE-MS intervém em licitação de R$ 94 milhões da AGEPEN

• TCE-MS multa ex-secretária por irregularidades em licitação de R$ 1,8 milhão

• TCE suspende licitação de R$ 94,8 milhões para refeições a presos de MS

Reportar Erro
MS Noticias no Google News