Após tragédia que matou 62, Voepass anuncia completa reestruturação

A companhia aérea Voepass, com sede em Ribeirão Preto (SP), anunciou na noite de 4ª feira (25.set.24) mudanças significativas em sua alta administração. As alterações ocorrem após o trágico acidente com o voo 2283, em agosto deste ano, que resultou na morte de 62 pessoas em Vinhedo (SP).

Conforme comunicado oficial, os diretores de Manutenção, Segurança Operacional e Operações foram desligados, e a estrutura de liderança da empresa foi reformulada. José Luiz Felício Filho, cofundador e atual presidente da Voepass, assumirá a gestão executiva das operações, acumulando essa função com sua presidência, posição que ocupa desde 2004. Já o CEO Eduardo Busch passará a liderar o departamento jurídico da companhia.

Entre os novos diretores nomeados, Carlos Alberto Costa, que está na Voepass desde junho de 2022, será o novo responsável pela diretoria de Manutenção, em substituição a Eric Cônsoli. Com 35 anos de experiência na indústria aeronáutica, Costa já ocupou cargos de liderança em outras companhias aéreas.

Na área de Segurança Operacional, o comandante Diego Hangai, que trabalha na empresa há 13 anos, substituirá David Faria. Hangai possui mais de 18 anos de experiência na aviação e na gestão de operações. A diretoria de Operações será assumida pelo comandante Raphael Limongi, que substituirá Marcel Moura. Limongi, com 15 anos de atuação no setor aéreo, já ocupou posições de liderança, incluindo a chefia de pilotos e gestão de qualidade operacional.

A Voepass ressaltou que todas as nomeações foram submetidas à aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme determina a legislação do setor. A empresa também agradeceu os ex-diretores pelos serviços prestados e destacou suas contribuições para o crescimento da companhia.