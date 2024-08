Tensão e desespero revelam tentativas do piloto da VoePass em recuperar a sustentação do avião

A análise dos dados da caixa-preta do avião ATR-72 da VoePass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última 6ª feira (9.ago.24), trouxe à tona detalhes angustiantes dos momentos finais da aeronave que transportava 62 pessoas, incluindo 58 passageiros e quatro tripulantes. Infelizmente, ninguém sobreviveu ao desastre.

De acordo com a Globo, o gravador de voz da cabine capturou uma série de diálogos entre o piloto Danilo Romano e o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva, que revelam a tensão e o desespero da tripulação ao perceber que o avião estava perdendo sustentação. Segundo a transcrição do áudio, feita pelo Centro de Investigação e Prevenção e Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB), o copiloto, ao notar a queda abrupta da aeronave, perguntou ao piloto o que estava acontecendo e imediatamente sugeriu "dar potência" ao motor, numa tentativa desesperada de estabilizar o avião.

Apesar dos esforços da tripulação, a aeronave despencou aproximadamente 4 mil metros em apenas um minuto, culminando na trágica colisão com o solo. Durante esse curto intervalo, o áudio também registra os gritos de pânico a bordo, antes de ser interrompido pelo estrondo do impacto.

Ainda conforme a Globo, embora as gravações ofereçam uma visão aterrorizante dos últimos momentos, os investigadores destacam que a análise preliminar do áudio, por si só, não é suficiente para determinar a causa exata do acidente. O ATR-72, um modelo conhecido por ter hélices localizadas próximas à cabine, gerou ruídos significativos que dificultaram a interpretação clara dos diálogos gravados. Além disso, não foram identificados sons característicos de alertas, como os de falhas elétricas ou incêndio a bordo, que poderiam ter guiado a investigação.

A principal hipótese até o momento sugere que a formação de gelo nas asas possa ter causado a perda de estabilidade, levando ao "estol", termo técnico usado para descrever a perda de sustentação de uma aeronave. No entanto, essa teoria ainda não foi confirmada. O Cenipa continua a investigar, e um relatório preliminar deve ser divulgado nos próximos 30 dias, trazendo mais detalhes sobre as causas dessa tragédia que abalou o país.

Os dados das caixas-pretas e a combinação dessas informações com outros elementos da investigação serão cruciais para desvendar o contexto completo do acidente, que, até o momento, permanece envolto em incertezas.