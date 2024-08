VoePass divulga lista e confirma 62 vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo; confira

Em uma nota divulgada na manhã deste sábado (10.ago.24), a VoePass atualizou para 62 o número de vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde de 6ª feira (9.ago.24) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Até o momento, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar 26 corpos no local do desastre.

A companhia aérea também confirmou que Constantino Thé Maia está entre as vítimas. "O nome de Constantino não constava na lista inicial de passageiros divulgada ontem, devido a uma questão técnica relacionada às validações de check-in, confirmação de embarque e contagem de passageiros a bordo," esclareceu a empresa em sua nota.

Por respeito à privacidade do passageiro e de sua família, a VoePass optou por divulgar a presença de Constantino no voo 2283 apenas quando todas as incertezas fossem eliminadas.

A companhia informou que está prestando todo o atendimento necessário e oferecendo suporte à família de Constantino, facilitando o deslocamento deles até São Paulo.

Até o fechamento desta reportagem, na manhã deste sábado, 26 corpos já haviam sido retirados dos destroços do avião e encaminhados ao Instituto Médico Legal Central de São Paulo.

Vítimas

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE



SILVIA CRISTINA OSAKI



WLISSES OLIVEIRA



HIALES CARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA



REGICLAUDIO FREITAS

SIMONE MIRIAN RIZENTAL



JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA



IOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN



ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDE TEBARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DASILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO



ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANA CAROLINE REDIVO



JOSE CARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS



LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS



DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DALUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES



ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

CONSTANTINO THÉ MAIA

DEBORA SOPER AVILA (tripulante)

RUBIA SILVA DE LIMA (tripulante)

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA (tripulante)