Ex-zagueiro da NFL morre afogado aos 35 anos

O ex-zagueiro Ryan Mallett que disputou em times da NFL, morreu na 3ª feira (28.jun.23), na Flórida depois de aparentemente se afogar. Ele tinha 35 anos.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Okaloosa, Mallett estava atuando ultimamente como treinador de futebol na White Hall High School, em sua terra natal, Arkansas. O distrito escolar também confirmou a morte de Mallett em um post em seu site na terça.

O diretor atlético do Arkansas, Hunter Yurachek, disse que a universidade "perdeu uma pessoa incrivelmente especial".

"Nossos pensamentos e orações estão com a família, amigos e companheiros de equipe de Ryan Mallett", postou Yurachek no Twitter.

Os socorristas foram chamados a uma praia em Destin por volta das 14h12 em meio a relatos de que as pessoas na água estavam lutando para chegar à costa, disse a agência do condado de Okaloosa em um comunicado à imprensa.

Mallett caiu na água e não estava respirando quando os salva-vidas o puxaram para fora, disse o escritório do xerife. Ele morreu em um hospital, acrescentou.