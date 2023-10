Vídeo: pescador de 14 anos morre afogado no 'curralzinho' do Rio Paraguai

Um adolescente identificado pelas iniciais J.G.M.P, morreu no início da noite desta 2ª feira (30.out.23), ao mergulhar numa região conhecida como "curralzinho", no Rio Paraguai, em Ladário (MS). A vítima de 14 anos seria pescador da região e acabou se afogando durante pescaria.

Segundo apurado, o Corpo do Bombeiros Militar foi acionado no fim da tarde. A equipe de mergulhadores encontrou o corpo do jovem após 20 minutos de buscas e em um perímetro de 15 metros. Eis um vídeo do momento do resgate:

ADOLESCENTE SE AFOGA E MORRE NO RIO PARAGUAI. Leia >>> https://t.co/QuEeAtqfMc pic.twitter.com/cDTD7JCRWF — MS Notícias (@msnoticias_ms) October 31, 2023

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito.

A perícia científica colheu informações e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Ainda não se sabe o motivo do afogamento, mas segundo informações da ASSCOM 3° GBM, a vítima não sabia nadar.