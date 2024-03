Pernambucano de 22 anos morre afogado em fazenda de MS

Um jovem pernambucano de 22 anos faleceu após se afogar nas águas do Rio Pombo, localizado em Água Clara (MS). Ele estava tomando banho no rio, que atravessa uma fazenda onde trabalhava, quando se afogou na quinta-feira (28 de março de 2024) e desapareceu.

O corpo do jovem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (29 de março de 2024) pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas (MS), que estavam realizando as buscas desde o dia do afogamento. O incidente teria sido presenciado pelo gerente da propriedade rural.

A Polícia Civil foi chamada para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo ficou a cargo da funerária de plantão.