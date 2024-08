Jovem de 22 anos morre enquanto fazia agachamento com peso em academia no México

Ariatna Lizeth Mata Esparza, de Torreón, México, morreu enquanto fazia agachamentos com barra no início deste mês. A jovem de 22 anos desmaiou e faleceu em uma academia da cidade após levantar um peso excessivo e se esforçar além do limite.

Paramédicos foram acionados e chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram reanimá-la, sendo seu óbito declarado ainda na academia. Conforme o jornal Daily Mail, um porta-voz da Procuradoria Geral local afirmou que a autópsia revelou que Ariatna sofreu de anoxemia — uma condição em que há insuficiência de oxigênio no sangue —, possivelmente causada pelo esforço excessivo.

Também foi constatado que a vítima havia sofrido um derrame cerebral e apresentava coágulos sanguíneos. Não se sabe exatamente quanto peso Ariatna estava levantando, mas especialistas sugerem que, em média, uma mulher pode agachar com cerca de 70 kg em uma repetição.

De acordo com os médicos, a anoxemia não é incomum e pode ser provocada por exercícios em altitudes elevadas — como é o caso de Torreón, que está a 1.100 metros acima do nível do mar. Os médicos explicam que, ao se exercitar em grandes altitudes, o corpo utiliza mais oxigênio do que é absorvido, o que faz com que os níveis de oxigênio no organismo diminuam, levando à morte celular. Isso pode resultar em um aumento da pressão arterial, podendo causar o rompimento de um vaso sanguíneo e uma hemorragia cerebral.