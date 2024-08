Jovem de 20 anos morre afogada ao atravessar rio a cavalo com o pai em Goiás

Uma jovem de 20 anos morreu tragicamente ao se afogar enquanto tentava atravessar um rio a cavalo em Caiapônia, região oeste de Goiás. Roberta Goulart Peres estava acompanhada de seu pai no momento do acidente, que ocorreu na tarde de domingo (18 de agosto). Segundo a Polícia Civil, ela caiu em um poço no rio junto com o cavalo.

O pai de Roberta, ao perceber o afogamento, tentou desesperadamente salvá-la e correu até uma fazenda vizinha em busca de ajuda. No entanto, seus esforços foram em vão, e Roberta não conseguiu ser resgatada com vida. O corpo da jovem só foi localizado na 2ª feira (19 de agosto), um dia antes de seu aniversário de 21 anos.

A Polícia Técnico-Científica realizou uma perícia no local, enquanto a Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do incidente. Roberta era conhecida por sua habilidade de montar a cavalo e costumava acompanhar o pai em suas cavalgadas. O caso chocou a comunidade local, e as autoridades estão apurando todos os detalhes para esclarecer completamente o ocorrido.