Homem morre em MS após ser agredido por travesti com cadeirada na cabeça

Um homem de 63 anos, identificado como Vasfredo Guabiraba, foi encontrado morto na madrugada de segunda-feira (19) em Sonora, após um desentendimento com uma travesti de 36 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, a confusão ocorreu em via pública, onde a autora teria agredido Vasfredo com uma cadeira na cabeça.

Conforme relato do irmão da vítima, Vasfredo conseguiu retornar à sua residência após a agressão e ainda conversou brevemente. No entanto, algumas horas depois, ao verificar o estado de Vasfredo, o irmão o encontrou sem vida, apresentando um corte na cabeça, possivelmente causado pelo golpe.

A suspeita relatou às autoridades que a briga começou após Vasfredo ter feito comentários desrespeitosos, referindo-se a ela de forma pejorativa como travesti e gay, o que teria desencadeado a agressão. Ela foi presa em flagrante por lesão corporal resultando em morte.

A Polícia Civil continua investigando o caso, apurando se a motivação do crime pode estar ligada a questões de homofobia, dado o teor dos comentários feitos pela vítima antes da agressão.