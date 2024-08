Fisioterapeuta formada em Campo Grande é uma das vítimas de queda de avião em Vinhedo

Uma das vítimas fatais do trágico acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, interior de São Paulo, foi a fisioterapeuta Kharine Gavlik Pessoa Zini, formada pela Uniderp, em Campo Grande. A aeronave, que transportava 57 passageiros e 4 tripulantes, caiu na tarde de 6ª feira (9.ago.24) durante o voo que partia de Cascavel (PR) em direção ao Aeroporto de Guarulhos (SP).

Kharine, embora natural do Paraná, tinha laços com Mato Grosso do Sul, onde concluiu sua formação em Fisioterapia e trabalhou na Santa Casa e no Procardio em Campo Grande. Após se formar, retornou ao Paraná, onde continuou sua carreira especializada em Fisioterapia Cárdio-Respiratória. Ela estava acompanhada no voo por seu marido, Antonio Deoclides Zini, presidente do Grupo Pra Frente Brasil, que também perdeu a vida no acidente.

Além de Kharine, outra vítima com ligação a Mato Grosso do Sul foi Laiana Vasata, nora de um empresário que atuou por muitos anos em Campo Grande. Laiana era casada com Fábio Bigolin, ligado à empresa Bigolin Materiais de Construção, que operou na capital sul-mato-grossense até 2021. Fábio estava programado para embarcar no mesmo voo, mas antecipou sua viagem a São Paulo. O irmão de Fábio, Rodrigo Bigolin, também tinha planos de embarcar, mas cancelou o voo.

Há ainda o policial rodoviário federal (PRF) Hiales Carpine Fodra, de 33 anos, e a esposa dele, Daniela Schulz Fodra, que também estavam no voo. O policial é lotado na cidade de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, e seguia em uma viagem para os Estados Unidos.

O acidente

O acidente envolveu um turboélice modelo ATR-72 da VOEPASS Linhas Aéreas. A aeronave sofreu uma queda brusca, perdendo cerca de 4 mil metros de altitude em menos de dois minutos antes de colidir com o solo em um bairro residencial. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e a Voepass, junto com as autoridades competentes, está tomando as providências necessárias para esclarecer os motivos da tragédia.

O incidente mobilizou diversas equipes de resgate, incluindo a Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e o Instituto Médico Legal (IML). A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e a Polícia Federal estão acompanhando o caso, enquanto a FAB (Força Aérea Brasileira) iniciou uma investigação preliminar.

O prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco, confirmou que não houve sobreviventes e ressaltou a gravidade do acidente, descrevendo-o como uma das maiores tragédias já vistas na região.