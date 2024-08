Avião cai e explode no Mato Grosso: morre ex-presidente do União, netos e tripulação

Um acidente aéreo envolvendo um avião bimotor King Air ocorreu na manhã desta quinta-feira (15.ago.24) na zona rural de Apiacás (MT). O incidente resultou na morte do empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, de dois de seus netos, de um funcionário da fazenda e do piloto da aeronave.

De acordo com a Polícia Militar, a queda do avião aconteceu em uma fazenda próxima ao Rio Teles Pires, na região conhecida como ‘Paredão’. Arni Spiering, que estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, situada na divisa entre Mato Grosso e Pará, retornava para casa quando o acidente ocorreu.

A Polícia Civil relatou que a aeronave explodiu ao colidir com o solo em uma área de mata, localizada a aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Apiacás. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), vinculado à Força Aérea Brasileira, foi chamado para apurar as causas do acidente.

O Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) informa que o avião, registrado no nome de Arni Spiering, tinha capacidade para sete ocupantes e estava em situação regular. Spiering era proprietário de uma empresa de sementes e ex-presidente do União Rondonópolis, de Mato Grosso.