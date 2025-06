Ricardo Senna, Christinne Maymone e Marcos Espíndola deixam Israel e retornam ao Brasil

Ricardo Senna, secretário-executivo de Ciência e Tecnologia; Christinne Maymone, secretária-adjunta de Saúde; e Marcos Espíndola, responsável pelo setor de tecnologia da Secretaria de Estado de Saúde (SES) conseguiram deixar Israel e já estão em segurança na Jordânia.

Eles faziam parte de uma comitiva brasileira que participava de missão oficial no país e devem retornar a Campo Grande nas próximas horas.

A saída aconteceu após a escalada de tensão no Oriente Médio, provocada pelos recentes confrontos entre Israel e Irã. A situação exigiu mudanças logísticas para garantir a segurança dos participantes.

Conforme o Correio do Estado, os sul-mato-grossenses cruzaram a fronteira por terra com apoio do governo israelense. O grupo foi transportado de ônibus até a Jordânia e seguirá de avião para o Brasil.

Durante a missão, os representantes de MS participaram de reuniões institucionais nas áreas de saúde, segurança pública, tecnologia e desenvolvimento social. Também estiveram em encontros com autoridades locais, incluindo o presidente de Israel, Isaac Herzog.

Segundo o Correio do Estado, um dos integrantes chegou a considerar desistir da viagem devido ao clima de instabilidade na região, mas optou por manter a participação, já que os custos eram cobertos pelo governo de Israel.

Enquanto a primeira parte da comitiva brasileira deixou o país na 2ª.feira (16.jun), os representantes de Mato Grosso do Sul aguardaram em Tel Aviv. Eles só seguiram viagem após a liberação de uma rota terrestre segura.

Com a situação cada vez mais delicada, a missão internacional foi interrompida e a prioridade passou a ser a retirada segura de todos os brasileiros. A previsão é de que os servidores sul-mato-grossenses cheguem ao Estado nas próximas horas.