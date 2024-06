22º Arraial de Santo Antônio começa com Grupo Tradição e Munhoz e Mariano

Campo Grande se prepara para uma das festas juninas mais tradicionais da região: o Arraial de Santo Antônio, organizado pela Prefeitura Municipal. Com início marcado para quarta-feira, dia 12 de junho, o evento promete cinco dias de diversão, música, comida típica e muito mais, na Praça do Rádio Clube.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), o arraial oferecerá uma variedade de atrações. Além dos shows de artistas renomados, haverá espaço dedicado à venda de artesanatos, incentivando a economia local e a valorização da cultura regional.

A festa começa em grande estilo, com o Grupo Tradição se apresentando às 19h, seguido pela dupla sertaneja Munhoz e Mariano às 21h, na quarta-feira.

Na quinta-feira, dia 13, em homenagem a Santo Antônio, está programada uma procissão saindo da Catedral Santo Antônio, às 18h, com destino à Praça do Rádio Clube, onde será celebrada a Santa Missa às 19h. A noite será embalada pelos shows da Fraternidade São João Paulo II e da dupla João Haroldo e Betinho.

A diversão continua na sexta-feira, com apresentações de Pedro e Evandro, Tostão e Guarani, e Trio Violada. No sábado, Max Henrique e Victor Gregório com Marco Aurélio prometem agitar o público.

O encerramento do evento, no domingo, será marcado pelo grupo de forró Ipê da Serra e pela dupla sertaneja Alex e Ivan.

Além da música, o Arraial de Santo Antônio é uma oportunidade para Organizações Sociais sem fins lucrativos levantarem fundos através da venda de produtos. Ao todo, 25 barracas estarão autorizadas a comercializar alimentos, bebidas e artesanatos durante os cinco dias de festa.

O evento é gratuito e acontece na Praça do Rádio Clube, a partir das 18h.

SERVIÇO