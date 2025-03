CPI vai investigar tarifa alta e ônibus sucateados em Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande instaurou a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Transporte Público com o objetivo de investigar as recorrentes falhas nos serviços prestados pelo Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da Capital. A decisão atende ao crescente número de reclamações diárias de usuários, que enfrentam ônibus lotados, atrasos e veículos sucateados.

Essa é a primeira CPI instalada na Casa de Leis desde 2017, quando foi aberta a CPI dos Táxis. Apesar de dez tentativas de abertura de comissões investigativas nos últimos anos, nenhuma havia avançado até agora.

A CPI será presidida pelo vereador Dr. Lívio, com Ana Portela na relatoria e participação dos vereadores Júnior Coringa, Luiza Ribeiro e Maicon Nogueira. Os trabalhos devem ser concluídos até julho. Entre os principais focos de apuração estão a idade da frota, o equilíbrio financeiro do contrato com o consórcio e a eficácia da fiscalização feita pela Prefeitura.

“Temos que comemorar, pois esse era um clamor da população. É fundamental que a Câmara atue como mediadora nessa situação que envolve o Consórcio, a Prefeitura e, principalmente, os campo-grandenses, que pagam caro por um serviço que deixa muito a desejar”, declarou Dr. Lívio.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto (Papy), destacou que a CPI deve fornecer respostas concretas aos usuários. “Essa é uma CPI a favor da cidade e das pessoas”, afirmou.

Já a relatora Ana Portela destacou que a comissão fará visitas in loco e contará com apoio técnico para aprofundar as investigações. “É importante a gente ressaltar que todo esse grupo vai caminhar junto, para trazer esse retorno da forma que a população tanto espera.”

DENÚNCIAS

A Câmara também disponibilizou canais de contato para receber denúncias de usuários do transporte público:

WhatsApp: (67) 3316-1514

E-mail: cpidotransporte@camara.ms.gov.br

Formulário online no site oficial da Câmara

“A Ouvidoria foi criada para que as pessoas possam se manifestar e fazer suas denúncias. O Consórcio precisa prestar esclarecimentos, vir à Câmara para apresentar informações e explicar os problemas do serviço”, concluiu Papy.