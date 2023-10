500 servidores vão a festa em homenagem ao Dia da Merendeira

Em comemoração ao Dia da Merendeira, celebrado neste 30 de outubro, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou uma festa onde compareceram 500 servidores na Associação Nipo Brasileira no sábado (28.out.23).

Desde 2017, a festa é organizada para os merendeiros da Rede Municipal de Ensino (Reme) que conta com 700 servidores na rede, atuando nas escolas de Ensino Fundamental e Escolas de Educação Infantil (Emeis).

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes elogiou o trabalho dos merendeiros e destacou que as escolas são bem abastecidas com alimentos. “Esses dias cheguei na escola e o aluno repetiu três vezes. Conversei com ele e o aluno me disse que a merendeira cuida dele com muito carinho”.

A prefeita Adriane Lopes, o secretário de Educação durante festa em homenagem a merendeiras da Capital sul-mato-grossense. Foto: Reprodução

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, ressaltou a importância dos merendeiros e afirmou que a cozinha é o primeiro lugar que ele visita quando vai a uma escola. “O primeiro lugar que eu passo quando vou a uma escola, é a cozinha. Vocês são fundamentais, sem vocês, a escola não funciona. Muitas vezes, a refeição que a merendeira prepara, é a única do dia do aluno”.

O superintendente da Suale, Ademir de Assis Valdez, destacou a importância do evento para valorizar o trabalho dos merendeiros da Reme, que alimentam todos os dias quase 111 mil alunos.

A festa contou com sorteio de prêmios, como geladeira, fogão, Air fryer, entre outros brindes, para os servidores. .“Elas merecem tudo de bom, porque cozinham com todo amor do mundo”, disse a nutricionista chefe da Superintendência de Alimentação Escolar (Suale), Michelli Ignácio, uma das responsáveis pela organização do evento.

Alguns dos servidores presentes, como Lúcia Fátima Lins Silva, Lindalva Medeiros da Silva, Valdete Alves da Rocha, e Dilson Jorge da Silva, compartilharam sua paixão pela profissão e o prazer em alimentar as crianças.

Merendeira desde 2021 na Emei Conjunto União, Lindalva Medeiros da Silva, disse amar a profissão. “É gratificante trabalhar com as crianças, maravilhoso servir as crianças, fui muito bem acolhida, ambiente legal de trabalho. Essa é a minha primeira festa, acho maravilhosa, não sabia que era bom assim”.

Valdete Alves da Rocha, trabalha como merendeira na Emei Fátima de Jesus Diniz, há 8 anos.

'Amo fazer comuda, eu gosto de mexer com isso, a gente serve as crianças, a gente alimenta os nossos pequenos. Essa festa é tudo de bom. Acho a festa legal, lembraram de nós, a cozinheira geralmente é esquecida dentro da cozinha, lembraram da gente'. Foto: Reprodução

Há um mês como merendeira na Escola Professora Brígida Ferraz Foss, Lúcia Fátima Lins Silva está encantada com o trabalho.

'As crianças são educadas, obedientes, agradecem sempre, sabem pedir. E a festa é um sonho, amei, não esperava ser tão boa assim'. Foto: Reprodução

Dilson Jorge da Silva, trabalha na Emei Neida Gordim Freire desde o ano passado.

'Eu comecei a me profissionalizar em 2015, fui fazendo curso técnico e consegui o emprego de merendeiro. É gratificante alimentar as crianças, o mais gostoso é quando eles falam: ‘comi tudo, comida boa’, é muito legal'. Foto: Reprodução

A festa foi um sucesso e os merendeiros receberam um momento da valorização que merecem.