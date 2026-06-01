"A cultura melhora a alma das pessoas", diz Vander na Revoada Cultural

A 1ª Revoada Cultural ocupa o Centro de Campo Grande (MS) no sábado (30) e neste domingo (31.mai) com rap, samba, batalhas de rima, dança urbana e artistas indígenas em uma programação quase inteiramente formada por nomes de Mato Grosso do Sul. Durante o evento, o deputado federal Vander Loubet, que destinou uma emenda de R$ 500 mil ao projeto, afirmou que a iniciativa representa um novo momento para a cultura popular na Capital.

“Esse evento aqui é um evento político e cultural. Foi construído por quem faz cultura aqui no estado. Nós fizemos um encontro, onde tiramos a Revoada Cultural, que se propõe a trazer dança, rap, música popular, cultura de periferia e gastronomia. Isso aqui é a verdadeira cultura e Campo Grande necessita de um espaço como esse”, declarou o parlamentar ao TeatrineTV.

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