Hospital Regional busca doadoras de leite materno

O Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (BLH/HRMS) está em busca de novas doadoras para atender bebês prematuros e recém-nascidos internados na unidade neonatal.
O apelo ocorre no mês do Dia Nacional de Doação de Leite Humano, celebrado na próxima 3ª.feira (19.mai), e tem o objetivo de ampliar o número de doadoras do hospital, referência estadual em gestação de alto risco e atendimento neonatal.
Segundo a nutricionista Fernanda Menezes, responsável técnica do hospital, o leite humano é fundamental para os recém-nascidos, especialmente os prematuros. “Ele oferece proteção imunológica, auxilia no desenvolvimento neurológico e reduz complicações. Cada mililitro doado pode fazer diferença na vida de um bebê”, afirmou.
COMO SE TORNAR DOADORA
Mulheres que estejam amamentando e produzam leite além do necessário para o próprio bebê podem se tornar doadoras. A coleta é feita gratuitamente pela equipe do Banco de Leite Humano diretamente na casa da doadora, sem necessidade de sair de casa.
O processo começa com uma entrevista e avaliação de saúde realizada pela equipe do HRMS. Depois da aprovação, a doadora recebe orientações e frascos esterilizados para armazenar o leite corretamente em casa.
Toda semana, a equipe recolhe o leite nas residências de diferentes regiões de Campo Grande e faz o transporte em temperatura adequada até o hospital. No HRMS, o material passa por análise e controle de qualidade antes de ser destinado aos bebês internados na unidade neonatal.
O banco de leite também recebe e armazena leite de mães com bebês internados no HRMS. Nesses casos, o alimento é oferecido diretamente ao filho, sem necessidade de pasteurização.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3387-2715.