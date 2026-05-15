Hospital Regional busca doadoras de leite materno

O Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (BLH/HRMS) está em busca de novas doadoras para atender bebês prematuros e recém-nascidos internados na unidade neonatal.

O apelo ocorre no mês do Dia Nacional de Doação de Leite Humano, celebrado na próxima 3ª.feira (19.mai), e tem o objetivo de ampliar o número de doadoras do hospital, referência estadual em gestação de alto risco e atendimento neonatal.

Segundo a nutricionista Fernanda Menezes, responsável técnica do hospital, o leite humano é fundamental para os recém-nascidos, especialmente os prematuros. “Ele oferece proteção imunológica, auxilia no desenvolvimento neurológico e reduz complicações. Cada mililitro doado pode fazer diferença na vida de um bebê”, afirmou.

Leite materno é essencial para a saúde de bebês prematuros e recém nascidos | Foto: Patrícia Belarmino