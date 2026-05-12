Rudi Fiorese é preso e Gecoc apreende quase meio milhão em espécie

O diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Rudi Fiorese, foi preso na manhã desta 3ª feira (12.mai) durante a Operação “Buraco Sem Fim”, deflagrada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), braço de investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

A ação investiga suspeitas de fraudes em contratos de manutenção de vias públicas em Campo Grande (MS).

Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados cerca de R$ 186 mil em espécie na residência de Fiorese. Em outro imóvel ligado a um servidor investigado, os agentes apreenderam mais R$ 233 mil, totalizando ao menos R$ 429 mil em dinheiro vivo.

A operação é conduzida pelo Gecoc, com apoio do Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), da Unidade de Apoio à Investigação do CI/MPMS e da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público da Capital. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão na Capital sul-mato-grossense.

Segundo o MPMS, há indícios da atuação de uma organização criminosa suspeita de fraudar contratos de tapa-buraco por meio da manipulação de medições e pagamentos indevidos.

As investigações apontam que valores eram pagos sem correspondência com os serviços executados, o que teria causado desvios de recursos públicos e prejuízos à qualidade das vias urbanas.

Levantamento do MPMS indica que, entre 2018 e 2025, a empresa investigada recebeu contratos e aditivos que somam R$ 113,7 milhões.

Fiorese comandou a Secretaria Municipal de Obras de Campo Grande entre 2017 e 2023. Até então, ocupava a presidência da Agesul, de onde será exonerado pelo Governo do Estado.